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    Серундоло продлит серию поражений Фоньини?

    Фоньини — Серундоло. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 7 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Серундоло
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 07 Апреля 2025 года

    Фабио Фоньини

  • Италия
    •  Фабио Фоньини 16:30 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Фоньини

    Фабио оказался в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    В текущем сезоне итальянец до сих пор провел лишь шесть матчей.

    При этом на данном отрезке у Фоньини всего лишь одна победа.

    Прогнозы на теннис

    На минувшей неделе 37-летний Фоньини не смог пройти первый круг в Марракеше, а перед этим проиграл на старте «челленджера» в Неаполе.

    Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.

    Серундоло

    Франсиско тем временем приближается к возвращению в топ-20.

    Аргентинский теннисист на каждом из шести предыдущих турниров выиграл не менее двух матчей.

    При этом в марте Серундоло дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

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    Свои первые матчи на грунте Серундоло провел еще в феврале, когда остановился в шаге от титула в Буэнос-Айресе, а также добрался до четвертьфинала в Рио-де-Жанейро и до полуфинала в Сантьяго.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Серундоло. На Фоньини можно поставить за 7.50.

    Прогноз: это один из немногих матчей первого круга, в котором нет сомнений в победе фаворита. Более того, скорее всего, аргентинец обыграет итальянца с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-6,0) за 1.99.

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    Фоньини — Серундоло: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 07.04.202516:30. Серундоло продлит серию поражений Фоньини?
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