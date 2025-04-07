Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фоньини

Фабио оказался в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В текущем сезоне итальянец до сих пор провел лишь шесть матчей.

При этом на данном отрезке у Фоньини всего лишь одна победа.

Прогнозы на теннис

На минувшей неделе 37-летний Фоньини не смог пройти первый круг в Марракеше, а перед этим проиграл на старте «челленджера» в Неаполе.

Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.

Серундоло

Франсиско тем временем приближается к возвращению в топ-20.

Аргентинский теннисист на каждом из шести предыдущих турниров выиграл не менее двух матчей.

При этом в марте Серундоло дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Свои первые матчи на грунте Серундоло провел еще в феврале, когда остановился в шаге от титула в Буэнос-Айресе, а также добрался до четвертьфинала в Рио-де-Жанейро и до полуфинала в Сантьяго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Серундоло. На Фоньини можно поставить за 7.50.

Прогноз: это один из немногих матчей первого круга, в котором нет сомнений в победе фаворита. Более того, скорее всего, аргентинец обыграет итальянца с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-6,0) за 1.99.