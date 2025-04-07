Фабио Фоньини
Франсиско Черундоло
Фоньини
Фабио оказался в основной сетке «тысячника» на Лазурном берегу только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В текущем сезоне итальянец до сих пор провел лишь шесть матчей.
При этом на данном отрезке у Фоньини всего лишь одна победа.
На минувшей неделе 37-летний Фоньини не смог пройти первый круг в Марракеше, а перед этим проиграл на старте «челленджера» в Неаполе.
Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.
Серундоло
Франсиско тем временем приближается к возвращению в топ-20.
Аргентинский теннисист на каждом из шести предыдущих турниров выиграл не менее двух матчей.
При этом в марте Серундоло дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.
Свои первые матчи на грунте Серундоло провел еще в феврале, когда остановился в шаге от титула в Буэнос-Айресе, а также добрался до четвертьфинала в Рио-де-Жанейро и до полуфинала в Сантьяго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Серундоло. На Фоньини можно поставить за 7.50.
Прогноз: это один из немногих матчей первого круга, в котором нет сомнений в победе фаворита. Более того, скорее всего, аргентинец обыграет итальянца с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-6,0) за 1.99.