Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против американки Софии Кенин в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья в предыдущем раунде не оставила шансов американке Лорен Дэвис — 6:1, 6:1.

Для Касаткиной это был первый матч под австралийским флагом.

В игре против Дэвис она отдала лишь один гейм на своей подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Ну и судя по комментариям после матча, Касаткина сейчас на эмоциональном подъеме. Она явно рада, что теперь представляет на корте другую страну.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Касаткина ни разу не проигрывала в Чарлстоне раньше четвертьфинала, а в 2024-м она и вовсе дошла здесь до финала.

Кенин

София не попала в число сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ей надо было выиграть два матча.

В первом круге американская теннисистка одержала победу над Бернардой Перой — 6:3, 6:4.

Но главным сюрпризом стала разгромная победа Кенин над Белиндой Бенчич — 6:0, 6:4. По всей видимости, швейцарка оказалась не готова к первому за два года матчу на грунте.

Кенин ранее в этом сезоне смогла выиграть больше двух матчей только на «тысячнике» в Дубае, на котором дошла до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.72, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. При этом ранее в этом сезоне Дарья выиграла у Софии в Индиан-Уэллс — 3:6, 7:5, 6:4. Скорее всего, предстоящая встреча получится не менее напряженном. Обе теннисистки, если судить по недавним матчам, находятся в хорошей форме.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.