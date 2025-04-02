Софья Кенин
Белинда Бенчич
Кенин
В первом раунде София одержала победу над своей соотечественницей Бернардой Перой — 6:3, 6:4.
Ранее в этом сезоне американка не смогла пройти первый круг только на двух турнирах — на Открытом чемпионате Австралии и в Абу-Даби.
При этом лучшим результатом Кенин в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае. Прежде чем проиграть Елене Рыбакиной, чемпионка Australian Open-2020 остановила Донну Векич, Марту Костюк и Жасмин Паолини.
В предыдущих сезонах Кенин ни разу не выигрывала в Чарлстоне больше одного матча.
Главным достижением Кенин на грунте по-прежнему остается выход в финал Ролан Гаррос в 2020 году.
Бенчич
Белинда на этот раз попала в число сеяных и стартует сразу со второго круга.
Ранее в этом году швейцарская теннисистка выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.
В начале февраля Бенчич выиграла «пятисотник» в Абу-Даби. Это был ее первый титул после рождения дочери.
В прошлом месяце Бенчич дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и выиграла один матч в Майами.
Белинда не играл на грунте с конца мая 2023 года, когда она уступила Элине Аванесян на старте Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 2.65, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: в 2022 году Белинда стала чемпионкой турнира в Чарлстоне, а в 2023-м дошла здесь до финала, но сейчас это всего лишь приятные воспоминания. Скорее всего, первый матч на этой неделе получится для нее максимально нервным. Во-первых, швейцарка давно не играла на этом покрытии, а во-вторых, ей действительно досталась неприятная соперница.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.