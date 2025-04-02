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    Бенчич и Кенин дойдут до решающего тай-брейка?

    Кенин — Бенчич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Чарлстоне 2 апреля 2025 года

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    Белинда Бенчич
    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кенин — Бенчич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2025 года

    Софья Кенин

  • США
    •  Софья Кенин 21:00 Белинда Бенчич

    Белинда Бенчич

  • Швейцария
    •

    Кенин

    В первом раунде София одержала победу над своей соотечественницей Бернардой Перой — 6:3, 6:4.

    Ранее в этом сезоне американка не смогла пройти первый круг только на двух турнирах — на Открытом чемпионате Австралии и в Абу-Даби.

    При этом лучшим результатом Кенин в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае. Прежде чем проиграть Елене Рыбакиной, чемпионка Australian Open-2020 остановила Донну Векич, Марту Костюк и Жасмин Паолини.

    В предыдущих сезонах Кенин ни разу не выигрывала в Чарлстоне больше одного матча.

    Прогнозы на теннис

    Главным достижением Кенин на грунте по-прежнему остается выход в финал Ролан Гаррос в 2020 году.

    Бенчич

    Белинда на этот раз попала в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

    Ранее в этом году швейцарская теннисистка выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.

    В начале февраля Бенчич выиграла «пятисотник» в Абу-Даби. Это был ее первый титул после рождения дочери.

    В прошлом месяце Бенчич дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и выиграла один матч в Майами.

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    Белинда не играл на грунте с конца мая 2023 года, когда она уступила Элине Аванесян на старте Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 2.65, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: в 2022 году Белинда стала чемпионкой турнира в Чарлстоне, а в 2023-м дошла здесь до финала, но сейчас это всего лишь приятные воспоминания. Скорее всего, первый матч на этой неделе получится для нее максимально нервным. Во-первых, швейцарка давно не играла на этом покрытии, а во-вторых, ей действительно досталась неприятная соперница.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Кенин — Бенчич: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 02.04.202521:00. Бенчич и Кенин дойдут до решающего тай-брейка?
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