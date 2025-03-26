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    Сможет ли Свентек разгромит 19-летнюю филиппинку?

    Эала — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 26 марта 2025 года

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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 26 Марта 2025 года

    Алекс Ила

  • Филиппины
    •  Алекс Ила 20:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Эала

    Александра своей игрой и результатами доказала, что организаторы не зря предоставили ей wild card.

    Филиппинская теннисистка впервые в карьере дошла до четвертьфинала на «тысячнике».

    Главным событием стала победа Эалы над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз в третьем круге.

    Примечательно, что Эала обыграла американку почти с разгромным счетом — 6:4, 6:2.

    Перед этим 19-летняя теннисистка остановила Кэти Волынец и Алену Остапенко (7:6, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Правда, не обошлось и без везения: в четвертом раунде Эала должна была встретиться с Паулой Бадосой, которая не вышла на матч из-за травмы.

    Свентек

    Ига пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире, хотя на этот раз у нее была непростая сетка в первых раундах.

    В стартовом матче польская теннисистка одержала победу над француженкой Каролин Гарсия — 6:2, 7:5.

    В третьем раунде Свентек пришлось немного понервничать в матче против Элизы Мертенс — 7:6, 6:1.

    В 1/8 финала против украинки Элины Свитолиной на корте тоже была борьба — 7:6, 6:3.

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    Интересно, что в предыдущих сезонах Свентек лишь однажды проходила в Майами дальше четвертьфинала — в 2022-м она стала чемпионкой местного турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Свентек. На Эалу можно поставить за 9.00.

    Прогноз: очевидно, что Иге повезло — предстоящий матч, скорее всего, превратится для нее в обычную разминку перед потенциальной встречей с Джессикой Пегулой или Эммой Радукану в полуфинале. Вряд ли Эала избежит разгрома.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 1.92.

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    Эала — Свентек: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 26.03.202520:00. Сможет ли Свентек разгромит 19-летнюю филиппинку?
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