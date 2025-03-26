Полька Ига Свентек сыграет против филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эала

Александра своей игрой и результатами доказала, что организаторы не зря предоставили ей wild card.

Филиппинская теннисистка впервые в карьере дошла до четвертьфинала на «тысячнике».

Главным событием стала победа Эалы над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз в третьем круге.

Примечательно, что Эала обыграла американку почти с разгромным счетом — 6:4, 6:2.

Перед этим 19-летняя теннисистка остановила Кэти Волынец и Алену Остапенко (7:6, 7:5).

Прогнозы на теннис

Правда, не обошлось и без везения: в четвертом раунде Эала должна была встретиться с Паулой Бадосой, которая не вышла на матч из-за травмы.

Свентек

Ига пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире, хотя на этот раз у нее была непростая сетка в первых раундах.

В стартовом матче польская теннисистка одержала победу над француженкой Каролин Гарсия — 6:2, 7:5.

В третьем раунде Свентек пришлось немного понервничать в матче против Элизы Мертенс — 7:6, 6:1.

В 1/8 финала против украинки Элины Свитолиной на корте тоже была борьба — 7:6, 6:3.

Интересно, что в предыдущих сезонах Свентек лишь однажды проходила в Майами дальше четвертьфинала — в 2022-м она стала чемпионкой местного турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Свентек. На Эалу можно поставить за 9.00.

Прогноз: очевидно, что Иге повезло — предстоящий матч, скорее всего, превратится для нее в обычную разминку перед потенциальной встречей с Джессикой Пегулой или Эммой Радукану в полуфинале. Вряд ли Эала избежит разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 1.92.