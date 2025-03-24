Берреттини
Маттео впервые в карьере прошел в третий раунд «тысячника» в Майами.
В это сложно поверить, но до сих пор у него не было здесь ни одной победы на уровне основной сетки.
На этот раз Берреттини попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга. В первом матче итальянец одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 4:6, 6:3, 6:3.
Берреттини прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Маттео проиграл в третьем круге греку Стефаносу Циципасу.
В феврале Берреттини дошел до четвертьфинала в Дохе и Дубае, при этом в столице Катара он выиграл у Новака Джоковича.
Бергс
Зизу благодаря выходу в третий круг на текущем турнире наконец-то дебютировал в топ-50 — в «живом» рейтинге он занимает 49-ю строчку.
При этом в предыдущих раундах бельгиец обыграл соперников, которые пока находятся выше, чем он.
В первом матче Бергс остановил португальца Нуну Боржеша — 7:6, 7:5.
Но главным событием стала его победа над Андреем Рублевым — 7:5, 6:4. В первом сете Бергс сделал брейк при счете 6:5, а во втором при 5:4. Россиянин явно не справился с волнением в ключевых моментах.
Ранее в этом сезоне Бергс остановился в шаге от титула в новозеландском Окленде и дошел до полуфинала в Марселе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.41, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: скорее всего, Маттео в предстоящем матче против Зизу будет так же сложно, как и Рублеву. Бельгиец здорово играет в этом сезоне, и есть подозрение, что он тормознет итальянца.
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Рекомендуемая ставка: победа Бергса за 2.91.