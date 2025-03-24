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    Берреттини проиграет обидчику Рублева?

    Берреттини — Бергс. Ставка (к. 2.91) и прогноз на Мастерс в Индиан-Уэллс 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Бергс
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против бельгийца Зизу Бергса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Бергс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Берреттини

    Маттео впервые в карьере прошел в третий раунд «тысячника» в Майами.

    В это сложно поверить, но до сих пор у него не было здесь ни одной победы на уровне основной сетки.

    На этот раз Берреттини попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга. В первом матче итальянец одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 4:6, 6:3, 6:3.

    Берреттини прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Маттео проиграл в третьем круге греку Стефаносу Циципасу.

    Прогнозы на теннис

    В феврале Берреттини дошел до четвертьфинала в Дохе и Дубае, при этом в столице Катара он выиграл у Новака Джоковича.

    Бергс

    Зизу благодаря выходу в третий круг на текущем турнире наконец-то дебютировал в топ-50 — в «живом» рейтинге он занимает 49-ю строчку.

    При этом в предыдущих раундах бельгиец обыграл соперников, которые пока находятся выше, чем он.

    В первом матче Бергс остановил португальца Нуну Боржеша — 7:6, 7:5.

    Но главным событием стала его победа над Андреем Рублевым — 7:5, 6:4. В первом сете Бергс сделал брейк при счете 6:5, а во втором при 5:4. Россиянин явно не справился с волнением в ключевых моментах.

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    Ранее в этом сезоне Бергс остановился в шаге от титула в новозеландском Окленде и дошел до полуфинала в Марселе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.41, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: скорее всего, Маттео в предстоящем матче против Зизу будет так же сложно, как и Рублеву. Бельгиец здорово играет в этом сезоне, и есть подозрение, что он тормознет итальянца.

    Рекомендуемая ставка: победа Бергса за 2.91.

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    Берреттини — Бергс: прогноз и ставка за 2.91, статистика, коэффициенты матча 24.03.202522:30. Берреттини проиграет обидчику Рублева?
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