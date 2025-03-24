Француз Артур Фис сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фис

Француз ранее в этом месяце поднялся в рейтинге на 18-ю строчку.

Это случилось по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до четвертьфинала.

Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву (4:6, 6:2, 6:7), Фис одержал победы над Габриэлем Диалло, Лоренцо Музетти и Маркосом Гироном.

Прогнозы на теннис

В Майами первым соперником Фиса тоже стал Диалло. На этот раз, правда, соперник 20-летнего теннисиста не смог завершить матч из-за травмы. Канадец проиграл первый сет, а во втором снялся при счете 2:3.

Тиафо

Американец очень слабо начал сезон, но благодаря успехам во второй половине прошлого года по-прежнему находится в топ-20.

В 2025-м Тиафо еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллс полуфиналист US Open-2024 после победы над Дамиром Джумхуром проиграл японцу Есукэ Ватануки.

В первом матче на текущем турнире Тиафо одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:5, 7:6.

Интересно, что в текущем сезоне только в трех матчах с участием Тиафо не было ни одного тай-брейка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: скорее всего, матч между американец и французом получится нервным и затяжным. Вполне вероятно, что здесь будет третий сет и решающий тай-брейк. Если и выбирать ставку на этот матч, то точно без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.