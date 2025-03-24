Артур Филс
Фрэнсис Тиафо
Фис
Француз ранее в этом месяце поднялся в рейтинге на 18-ю строчку.
Это случилось по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до четвертьфинала.
Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву (4:6, 6:2, 6:7), Фис одержал победы над Габриэлем Диалло, Лоренцо Музетти и Маркосом Гироном.
В Майами первым соперником Фиса тоже стал Диалло. На этот раз, правда, соперник 20-летнего теннисиста не смог завершить матч из-за травмы. Канадец проиграл первый сет, а во втором снялся при счете 2:3.
Тиафо
Американец очень слабо начал сезон, но благодаря успехам во второй половине прошлого года по-прежнему находится в топ-20.
В 2025-м Тиафо еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
На недавнем турнире в Индиан-Уэллс полуфиналист US Open-2024 после победы над Дамиром Джумхуром проиграл японцу Есукэ Ватануки.
В первом матче на текущем турнире Тиафо одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:5, 7:6.
Интересно, что в текущем сезоне только в трех матчах с участием Тиафо не было ни одного тай-брейка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.12.
Прогноз: скорее всего, матч между американец и французом получится нервным и затяжным. Вполне вероятно, что здесь будет третий сет и решающий тай-брейк. Если и выбирать ставку на этот матч, то точно без учета исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.