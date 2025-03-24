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    Фис домжет Тиафо на решающем тай-брейке?

    Фис — Тиафо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Мастерс в Индиан-Уэллс 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Тиафо
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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 24 Марта 2025 года

    Артур Филс

  • Франция
    •  Артур Филс 21:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Фис

    Француз ранее в этом месяце поднялся в рейтинге на 18-ю строчку.

    Это случилось по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он дошел до четвертьфинала.

    Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву (4:6, 6:2, 6:7), Фис одержал победы над Габриэлем Диалло, Лоренцо Музетти и Маркосом Гироном.

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    В Майами первым соперником Фиса тоже стал Диалло. На этот раз, правда, соперник 20-летнего теннисиста не смог завершить матч из-за травмы. Канадец проиграл первый сет, а во втором снялся при счете 2:3.

    Тиафо

    Американец очень слабо начал сезон, но благодаря успехам во второй половине прошлого года по-прежнему находится в топ-20.

    В 2025-м Тиафо еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    На недавнем турнире в Индиан-Уэллс полуфиналист US Open-2024 после победы над Дамиром Джумхуром проиграл японцу Есукэ Ватануки.

    В первом матче на текущем турнире Тиафо одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:5, 7:6.

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    Интересно, что в текущем сезоне только в трех матчах с участием Тиафо не было ни одного тай-брейка.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: скорее всего, матч между американец и французом получится нервным и затяжным. Вполне вероятно, что здесь будет третий сет и решающий тай-брейк. Если и выбирать ставку на этот матч, то точно без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

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    Фис — Тиафо: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 24.03.202521:00. Фис домжет Тиафо на решающем тай-брейке?
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