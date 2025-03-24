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    Зверев — Томпсон. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Индиан-Уэллс 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Томпсон
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Джордана Томпсона в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Томпсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша в первом матче выиграл у британца Джейкоба Фирнли — 6:2, 6:4.

    Это была первая победа второй ракетки мира с 26 февраля, когда он с трудом переиграл итальянца Маттео Арнальди на старте турнира в Акапулько.

    После этого были поражения от 19-летнего американца Лернера Тьена и нидерландца Таллона Грикспора.

    Между Открытым чемпионатом Австралии, на котором он дошел до финала, и «Мастерсом» в Майами Зверев провалил абсолютно все турниры.

    Прогнозы на теннис

    На этом отрезке Зверев смог выиграть больше одного матча только на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    В прошлом году Саша дошел в Майами до полуфинала.

    Томпсон

    Австралийский теннисист в этом году провел до сих пор лишь восемь матчей.

    Из-за травмы Джордану пришлось пропустить все февральские турниры. В первом матче после возвращения он проиграл французу Корантену Муте на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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    • Но сейчас Томпсону, по всей видимости, уже значительно легче. Такой вывод напрашивается после предыдущих раундов в Майами.

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    В первом матче Томпсон одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 3:6, 6:4, 7:5.

    После этого австралиец выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Томпсона букмекеры предлагают за 5.05.

    Прогноз: в прошлом году Саша дважды играл против Джордана — весной немец уступил австралийцу в полуфинале турнира в Лос-Кабосе, а летом одержал разгромную победу в Монреале. Рискнем предположить, что Зверев обыграет соперника, который пропустил некоторое время из-за травмы и пока только приближается к своей оптимальной форме.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.02.

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