Зверев
Саша в первом матче выиграл у британца Джейкоба Фирнли — 6:2, 6:4.
Это была первая победа второй ракетки мира с 26 февраля, когда он с трудом переиграл итальянца Маттео Арнальди на старте турнира в Акапулько.
После этого были поражения от 19-летнего американца Лернера Тьена и нидерландца Таллона Грикспора.
Между Открытым чемпионатом Австралии, на котором он дошел до финала, и «Мастерсом» в Майами Зверев провалил абсолютно все турниры.
На этом отрезке Зверев смог выиграть больше одного матча только на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
В прошлом году Саша дошел в Майами до полуфинала.
Томпсон
Австралийский теннисист в этом году провел до сих пор лишь восемь матчей.
Из-за травмы Джордану пришлось пропустить все февральские турниры. В первом матче после возвращения он проиграл французу Корантену Муте на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Но сейчас Томпсону, по всей видимости, уже значительно легче. Такой вывод напрашивается после предыдущих раундов в Майами.
В первом матче Томпсон одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 3:6, 6:4, 7:5.
После этого австралиец выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 7:6, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Томпсона букмекеры предлагают за 5.05.
Прогноз: в прошлом году Саша дважды играл против Джордана — весной немец уступил австралийцу в полуфинале турнира в Лос-Кабосе, а летом одержал разгромную победу в Монреале. Рискнем предположить, что Зверев обыграет соперника, который пропустил некоторое время из-за травмы и пока только приближается к своей оптимальной форме.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.02.