ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ Александр Усик и Даниэль ДюбуаДюбуа, Паркер или Джошуа — у кого больше шансов на победу в бою с Усиком в 2025 году? Италия — ГерманияГермания перевернула игру на Сан-Сиро: Италия в шаге от вылета
    Все новости спорта

    Сможет ли Легечка обыграть Монфиса?

    Монфис — Легечка. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 21 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Гаэль Монфис Прогнозы на Иржи Легечка
    Прогноз и ставки на Монфис — Легечка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2025 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 18:00 Иржи Леxечка

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •

    Монфис

    В первом раунде Гаэль одержал победу над Фабианом Марожаном — 6:3, 3:6, 6:4.

    В решающем сете француз вел с брейком, потом отдал гейм на своей подаче, но при 5:4 реализовал еще один брейк-пойнт, воспользовавшись нервозностью венгра.

    На недавнем «Мастерсе» Монфис дошел до третьего раунда — выиграл у Яна-Леннарда Штруффа и Себастьяна Корды, после чего уступил Григору Димитрову (6:7, 6:4, 6:7).

    В текущем сезоне 38-летний теннисист провел 16 матчей — одержал 12 побед и четыре раза проиграл.

    При этом Монфис уже успел выиграть один турнир — в начале января он взял титул в новозеландском Окленде.

    Легечка

    Иржи тем временем провалил недавние турниры и упустил возможность наконец-то дебютировать в топ-20.

    На «пятисотнике» в Дубае чешский теннисист проиграл в стартовом матче французу Юго Эмберу со счетом 3:6, 0:6.

    В Индиан-Уэллс Легечка тоже не прошел ни раунда, сразу проиграв Кэмерону Норри — 6:3, 4:6, 5:7.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что спад начался сразу после турнира в Дохе, на котором Легечка выиграл у Карлоса Алькараса.

    Правда, в столице Катара Иржи так и не дошел до финала, уступив в 1/2-й Джеку Дрейперу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.09, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: сложно сказать, удалось ли чеху восстановить силы, но в любом случае его ждет серьезная проверка. Когда Монфис в порядке (а сейчас он в оптимальной форме), то с ним никому не бывает легко.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Ботсвана — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Калинская — Утидзима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гарсия — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Руанда — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наварро — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кирьос — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кипр — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бурунди — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Легечка: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 21.03.202521:00. Сможет ли Легечка обыграть Монфиса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры