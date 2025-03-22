Француз Гаэль Монфис сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монфис

В первом раунде Гаэль одержал победу над Фабианом Марожаном — 6:3, 3:6, 6:4.

В решающем сете француз вел с брейком, потом отдал гейм на своей подаче, но при 5:4 реализовал еще один брейк-пойнт, воспользовавшись нервозностью венгра.

На недавнем «Мастерсе» Монфис дошел до третьего раунда — выиграл у Яна-Леннарда Штруффа и Себастьяна Корды, после чего уступил Григору Димитрову (6:7, 6:4, 6:7).

В текущем сезоне 38-летний теннисист провел 16 матчей — одержал 12 побед и четыре раза проиграл.

При этом Монфис уже успел выиграть один турнир — в начале января он взял титул в новозеландском Окленде.

Легечка

Иржи тем временем провалил недавние турниры и упустил возможность наконец-то дебютировать в топ-20.

На «пятисотнике» в Дубае чешский теннисист проиграл в стартовом матче французу Юго Эмберу со счетом 3:6, 0:6.

В Индиан-Уэллс Легечка тоже не прошел ни раунда, сразу проиграв Кэмерону Норри — 6:3, 4:6, 5:7.

Прогнозы на теннис

Интересно, что спад начался сразу после турнира в Дохе, на котором Легечка выиграл у Карлоса Алькараса.

Правда, в столице Катара Иржи так и не дошел до финала, уступив в 1/2-й Джеку Дрейперу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.09, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: сложно сказать, удалось ли чеху восстановить силы, но в любом случае его ждет серьезная проверка. Когда Монфис в порядке (а сейчас он в оптимальной форме), то с ним никому не бывает легко.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.