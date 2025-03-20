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    Сможет ли Нисикори обыграть Нисиоку?

    Нисикори — Нисиока. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Нисиока
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    Кей Нисикори
    Японцы Кей Нисикори и Есихито Нисиока встретятся в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2025 года

    Кеи Нисикори

  • Япония
    •  Кеи Нисикори 18:00 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •

    Нисикори

    Кей на прошлой неделе дошел до полуфинала на престижном «челленджере» в Финиксе.

    Прежде чем проиграть 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке, японский теннисист одержал победы над Лукой Нарди, Михаилом Кукушкиным и Флавио Коболли.

    В матчах против итальянцев Нисикори в очередной раз подтвердил, что его по-прежнему нельзя недооценивать.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 35-летний Нисикори выиграл в первом круге у Хауме Муньяра, а во втором уступил Юго Эмберу.

    Лучшим результатом бывшей четвертой ракетки мира в этом году пока остается выход в финал турнира в Гонконге.

    Нисиока

    Есихито пропустил несколько недавних турниров, в том числе «тысячник» в Индиан-Уэллс, из-за травмы.

    На турнире в Делрей-Бич японец уверенно выиграл у австралийца Александра Вукича, но при этом не смог выйти на матч второго раунда против Миомира Кецмановича. С тех пор он пока еще не играл.

    В начале февраля Нисиока не смог завершить матч против Каспера Рууда в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе. Примечательно, что перед этим представитель Страны восходящего солнца одержал победы над американцами Брэндоном Накашимой и Фрэнсисом Тиафо.

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    В общем, сложно сказать, в какой форме Нисиока приехал на «тысячник» в Майами. Вполне вероятно, что его по-прежнему что-то беспокоит.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.51, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: Нисикори теперь тоже далеко не всегда удается демонстрировать свой лучший теннис, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов. Скорее всего, японцы устроят серьезные разборки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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    Нисикори — Нисиока: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 20.03.202518:00. Сможет ли Нисикори обыграть Нисиоку?
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