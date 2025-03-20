Кеи Нисикори
Йосихито Нисиока
Нисикори
Кей на прошлой неделе дошел до полуфинала на престижном «челленджере» в Финиксе.
Прежде чем проиграть 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке, японский теннисист одержал победы над Лукой Нарди, Михаилом Кукушкиным и Флавио Коболли.
В матчах против итальянцев Нисикори в очередной раз подтвердил, что его по-прежнему нельзя недооценивать.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 35-летний Нисикори выиграл в первом круге у Хауме Муньяра, а во втором уступил Юго Эмберу.
Лучшим результатом бывшей четвертой ракетки мира в этом году пока остается выход в финал турнира в Гонконге.
Нисиока
Есихито пропустил несколько недавних турниров, в том числе «тысячник» в Индиан-Уэллс, из-за травмы.
На турнире в Делрей-Бич японец уверенно выиграл у австралийца Александра Вукича, но при этом не смог выйти на матч второго раунда против Миомира Кецмановича. С тех пор он пока еще не играл.
В начале февраля Нисиока не смог завершить матч против Каспера Рууда в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе. Примечательно, что перед этим представитель Страны восходящего солнца одержал победы над американцами Брэндоном Накашимой и Фрэнсисом Тиафо.
В общем, сложно сказать, в какой форме Нисиока приехал на «тысячник» в Майами. Вполне вероятно, что его по-прежнему что-то беспокоит.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.51, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.56.
Прогноз: Нисикори теперь тоже далеко не всегда удается демонстрировать свой лучший теннис, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов. Скорее всего, японцы устроят серьезные разборки.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.