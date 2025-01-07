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    Сафиуллин проиграет на старте турнира в Аделаиде?

    Гинар — Сафиуллин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Аделаиде 7 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гинар — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Мануэля Гинара в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 7 января, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гинар — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гинар

    Французский теннисист изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем матче отбора Гинар проиграл немцу Яннику Ханфманну. Перед этим ему удалось выиграть у японца Таро Даниэля.

    Новый сезон Гинар начал в статусе всего лишь 261-й ракетки мира. Также стоит добавить, что ранее он не поднимался в рейтинге выше 134-й строчки.

    Прогнозы на теннис

    В прошедшем сезоне 29-летний Гинар ни разу не играл в основной сетке турниров ATP.

    Сафиуллин

    Роман на прошлой неделе не прошел ни одного раунда на турнире в Гонконге.

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    • Российский теннисист проиграл венгру Фабиану Марожану (1:6, 6:7), который позже остановил и Андрея Рублева.

    Многие думали, что после мощной концовки сезона-2023 в 2024-м Сафиуллин продолжит подниматься в рейтинге, но в итоге он, по сути, чудом остался в топ-100.

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    Судя по матчу с Марожаном, в ближайшее время от Сафиуллина не стоит ждать каких-то подвигов на корте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гинара в этом матче можно поставить за 4.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: три года назад Роман спокойно обыграл француза на «челленджере» в Ренне. Соперник с тех пор точно не стал лучше играть, поэтому у российского теннисиста, скорее всего, не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.92

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