Гинар
Французский теннисист изначально не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем матче отбора Гинар проиграл немцу Яннику Ханфманну. Перед этим ему удалось выиграть у японца Таро Даниэля.
Новый сезон Гинар начал в статусе всего лишь 261-й ракетки мира. Также стоит добавить, что ранее он не поднимался в рейтинге выше 134-й строчки.
В прошедшем сезоне 29-летний Гинар ни разу не играл в основной сетке турниров ATP.
Сафиуллин
Роман на прошлой неделе не прошел ни одного раунда на турнире в Гонконге.
Российский теннисист проиграл венгру Фабиану Марожану (1:6, 6:7), который позже остановил и Андрея Рублева.
Многие думали, что после мощной концовки сезона-2023 в 2024-м Сафиуллин продолжит подниматься в рейтинге, но в итоге он, по сути, чудом остался в топ-100.
Судя по матчу с Марожаном, в ближайшее время от Сафиуллина не стоит ждать каких-то подвигов на корте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гинара в этом матче можно поставить за 4.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: три года назад Роман спокойно обыграл француза на «челленджере» в Ренне. Соперник с тех пор точно не стал лучше играть, поэтому у российского теннисиста, скорее всего, не будет серьезных проблем в предстоящем матче.
- 1.92Боузкова — Самсонова: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.92Синякова — Шнайдер: прогноз и ставкаЗавтра в 06:30
- 2.19Калинская — Бенчич: прогноз и ставкаЗавтра в 09:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-4,5) за 1.92