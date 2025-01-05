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    Полина Кудерметова шокирует Соболенко в финале?

    Соболенко — Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Брисбене 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Кудерметова
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    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против белоруски Арины Соболенко в финале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 5 января, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина второй год подряд дошла в Брисбене до финала. То есть задачу минимум (защитила очки) она уже выполнила.

    В полуфинале Соболенко одержала уверенную победу над Миррой Андреевой — 6:3, 6:2.

    Этот матч подтвердил, что 17-летняя россиянка пока не готова конкурировать с первой ракеткой мира.

    Зрители, наблюдавшие за игрой, явно остались разочарованы, поскольку Соболенко почти не пришлось напрягаться, в том числе благодаря многочисленным ошибкам соперницы.

    Прогнозы на теннис

    В остальных матчах на этой неделе Арина выиграла у мексиканка Ренаты Сарасуа, у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (7:6, 6:4) и чешки Мари Боузковой.

    Кудерметова

    Теперь официально — Полина на следующей неделе обойдет в рейтинге свою старшую сестру Веронику, которая не так давно входила в топ-10.

    Благодаря сенсационному выступлению в Брисбене 21-летняя теннисистка поднимется как минимум на 57-е место.

    Больше всего впечатляет тот факт, что с учетом квалификации Кудерметова выиграла на текущем турнире уже семь матчей.

    И это явно не тот случай, когда можно сказать, что ей досталась не самая сложная сетка.

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    В основной сетке Полина выиграла у Синьюй Ван, Людмилы Самсоновой, Дарьи Касаткиной, Эшлин Крюгер и Ангелины Калининой.

    Кудерметова начинала эту неделю в статусе 107-й ракетки мира. Несмотря на хорошие результаты в конце прошлого сезона, в Брисбене ее точно не ждали в финале.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Соболенко. На Кудерметову можно поставить за 7.60.

    Прогноз: Полина уже сделала почти невозможное, а теперь ей надо выйти и сыграть просто в своей удовольствия, не терзая себя мыслями о результате. К сожалению, в матче с такой соперницей у россиянки действительно почти нет шансов на победу.

    Скорее всего, Соболенко отдаст Кудерметовой максимум три-четыре гейма. Главная проблема Полины в данном случае заключается в отсутствии опыта встреч против теннисисток такого уровня.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 1.92.

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    Соболенко — Кудерметова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на теннис. Полина Кудерметова шокирует Соболенко в финале?
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