Соболенко
Арина второй год подряд дошла в Брисбене до финала. То есть задачу минимум (защитила очки) она уже выполнила.
В полуфинале Соболенко одержала уверенную победу над Миррой Андреевой — 6:3, 6:2.
Этот матч подтвердил, что 17-летняя россиянка пока не готова конкурировать с первой ракеткой мира.
Зрители, наблюдавшие за игрой, явно остались разочарованы, поскольку Соболенко почти не пришлось напрягаться, в том числе благодаря многочисленным ошибкам соперницы.
В остальных матчах на этой неделе Арина выиграла у мексиканка Ренаты Сарасуа, у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (7:6, 6:4) и чешки Мари Боузковой.
Кудерметова
Теперь официально — Полина на следующей неделе обойдет в рейтинге свою старшую сестру Веронику, которая не так давно входила в топ-10.
Благодаря сенсационному выступлению в Брисбене 21-летняя теннисистка поднимется как минимум на 57-е место.
Больше всего впечатляет тот факт, что с учетом квалификации Кудерметова выиграла на текущем турнире уже семь матчей.
И это явно не тот случай, когда можно сказать, что ей досталась не самая сложная сетка.
В основной сетке Полина выиграла у Синьюй Ван, Людмилы Самсоновой, Дарьи Касаткиной, Эшлин Крюгер и Ангелины Калининой.
Кудерметова начинала эту неделю в статусе 107-й ракетки мира. Несмотря на хорошие результаты в конце прошлого сезона, в Брисбене ее точно не ждали в финале.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Соболенко. На Кудерметову можно поставить за 7.60.
Прогноз: Полина уже сделала почти невозможное, а теперь ей надо выйти и сыграть просто в своей удовольствия, не терзая себя мыслями о результате. К сожалению, в матче с такой соперницей у россиянки действительно почти нет шансов на победу.
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Скорее всего, Соболенко отдаст Кудерметовой максимум три-четыре гейма. Главная проблема Полины в данном случае заключается в отсутствии опыта встреч против теннисисток такого уровня.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 1.92.