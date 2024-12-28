Циципас
Для Стефаноса прошедший сезон получился неоднозначным. Несмотря на то, что он покинул топ-10, отправлять его в список разочарований тоже не совсем логично.
Во-первых, в 2024-м грек стал победителем грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. На Лазурном берегу бывшая третья ракетка мира выиграл у Саши Зверева, Янника Синнера и Каспера Рууда.
Кроме того, Циципас играл в финале «пятисотника» в Барселоне и дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос.
Безусловно, было и немало неудачных выступлений, которые стали следствием проблем Циципаса в личной жизни. Сначала он расстался с Паулой Бадосой (к счастью, позже они вернулись друг к другу), а потом поругался с отцом, который долгое время был его тренером.
В общем, было много причин, которые не могли не сказываться на игре Стефа. Пока сложно сказать, удалось ли ему с тех пор сосредоточиться на теннисе.
Каррено-Буста
Пабло тем временем уже успел провести один матч United Cup, который подтвердил, что он хорошо поработал во время предсезонки.
Испанский теннисист одержал разгромную победу над Александром Шевченко — 6:2, 6:1.
Каррено-Буста почти не ошибался на своей подаче и при этом здорово сыграл на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов из семи.
В общем, бывшая десятая ракетка мира, кажется, неплохо подготовился к австралийской серии турниров.
В 2024-м Каррено-Буста вернулся в тур после неприятной травмы локтя, из-за которой ему пришлось пропустить почти полтора года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.44, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 2.79.
Прогноз: ранее Стеф ни разу не проигрывал, но здесь также стоит обратить внимание, что это будет их первая встреча с 2021 года. Как ни крути, а сейчас нет уверенности в том, что грек подтвердит статус фаворита. Скорее всего, Циципас и Каррено-Буста проведут как минимум две затяжные, напряженные партии.
- 2.28Сонмез — Кудерметова: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.