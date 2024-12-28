Австралиец Алекс Де Минор сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекса все-таки можно назвать одним из героев прошедшего сезона. Но теперь начинается самое интересное — австралийцу предстоит доказать, что его успехи не были случайностью.

В 2024-м Де Минор дебютировал и закрепился в топ-10 — сейчас он занимает в рейтинге девятое место.

Де Минор дошел до четвертьфинала на трех турнирах «Большого шлема». Исключением стал только домашний Australian Open, на котором он проиграл в четвертом круге Андрею Рублеву.

В феврале представитель Зеленого континента дошел до финала в Роттердаме, а еще через несколько недель — взял титул в Акапулько.

Прогнозы на теннис

Во второй половине сезона Де Минора долго тревожила травма ноги, но при этом он все равно квалифицировался на Итоговый турнир, на котором, правда, проиграл все три матча на групповом этапе.

Этчеверри

Томас тем временем в уходящем году и не впечатлил, и не разочаровал.

Одним из главных успехов аргентинского теннисиста стал выход в финал грунтового турнира в Лионе. В решающем матче он уступил Джованни Мпетши-Перрикару.

Незадолго до этого Этчеверри остановился в шаге от финала в Барселоне — проиграл в 1/2-й Касперу Рууду.

Во второй половине сезона Этчеверри прошел дальше второго круга только на US Open. В Нью-Йорке Томас взял реванш у Мпетши-Перрикара и выиграл у Франсиско Серундоло, после чего уступил Саше Звереву.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.27, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: в 2023-м Томас спокойно переиграл Алекса на Ролан Гаррос. Безусловно, на харде всё будет совершенно иначе. Австралиец выиграет, но вряд ли здесь дойдет до разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.