Фон Дайхманн
Теннисистка из Лихтенштейна преподнесла сенсацию на старте турнира, обыграв Полину Кудерметову.
Катинка переиграла россиянку в матче сразу с двумя тай-брейками — 7:6, 3:6, 7:6.
Примечательно, что в решающем сете фон Дайхманн вела с двумя брейками, но в итоге теннисисткам понадобился тай-брейк.
Ранее в этом сезоне фон Дайхманн смогла протий дальше второго раунда только на одном турнире WTA 125 — в середине сентября она дошла до финала на грунте в Бухаресте.
Андреева
Эрика тем временем третий год подряд прошла во второй раунд в Лиможе. Но здесь важно отметить, что на этот раз ей надо защищать очки, заработанные в 2023-м благодаря выходу в полуфинал.
На старте текущего турнира российская теннисистка выиграла у Ипек Оз из Турции — 7:6, 6:4.
Здесь стоит отметить, что Андреева хоть и не смогла победить с разгромным счетом, но зато показала очень хорошую игру на своей подаче — соперница так и не смогла сделать хотя бы один брейк.
Эрика прервала серию из трех поражений. В октябре 20-летняя теннисистка уступила Жасмин Паолини в третьем круге «тысячника» в Ухане, а потом не прошла первый раунд в Осаке и Гуанчжоу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на фон Дайхманн в этом матче можно поставить за 4.05, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.21.
Прогноз: два года назад Эрике понадобилось три сета для победы над теннисисткой из Лихтенштейна. Рискнем предположить, что на этот раз россиянка обыграет 30-летнюю фон Дайхманн в рамках двух партий.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.97.