ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ Джейдон СанчоИдеальная сделка. Как аренда Санчо стала трансферным успехом «Челси» Шавкат Рахмонов против Иэна ГэрриИэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко
    Все новости спорта

    Андреева тоже проиграет фон Дайхманн?

    Фон Дайхманн — Андреева. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Лиможе 12 декабря 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Эрика Андреева
    Прогноз и ставки на Фон Дайхманн — Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против представительницы Лихтенштейна Катинки фон Дайхманн во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фон Дайхманн — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фон Дайхманн

    Теннисистка из Лихтенштейна преподнесла сенсацию на старте турнира, обыграв Полину Кудерметову.

    Катинка переиграла россиянку в матче сразу с двумя тай-брейками — 7:6, 3:6, 7:6.

    Примечательно, что в решающем сете фон Дайхманн вела с двумя брейками, но в итоге теннисисткам понадобился тай-брейк.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне фон Дайхманн смогла протий дальше второго раунда только на одном турнире WTA 125 — в середине сентября она дошла до финала на грунте в Бухаресте.

    Андреева

    Эрика тем временем третий год подряд прошла во второй раунд в Лиможе. Но здесь важно отметить, что на этот раз ей надо защищать очки, заработанные в 2023-м благодаря выходу в полуфинал.

    На старте текущего турнира российская теннисистка выиграла у Ипек Оз из Турции — 7:6, 6:4.

    Здесь стоит отметить, что Андреева хоть и не смогла победить с разгромным счетом, но зато показала очень хорошую игру на своей подаче — соперница так и не смогла сделать хотя бы один брейк.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Эрика прервала серию из трех поражений. В октябре 20-летняя теннисистка уступила Жасмин Паолини в третьем круге «тысячника» в Ухане, а потом не прошла первый раунд в Осаке и Гуанчжоу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на фон Дайхманн в этом матче можно поставить за 4.05, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: два года назад Эрике понадобилось три сета для победы над теннисисткой из Лихтенштейна. Рискнем предположить, что на этот раз россиянка обыграет 30-летнюю фон Дайхманн в рамках двух партий.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Штурм Грац
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Спарта П
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  9.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фон Дайхманн — Андреева: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на теннис. Андреева тоже проиграет фон Дайхманн?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры