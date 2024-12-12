Россиянка Эрика Андреева сыграет против представительницы Лихтенштейна Катинки фон Дайхманн во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фон Дайхманн — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фон Дайхманн

Теннисистка из Лихтенштейна преподнесла сенсацию на старте турнира, обыграв Полину Кудерметову.

Катинка переиграла россиянку в матче сразу с двумя тай-брейками — 7:6, 3:6, 7:6.

Примечательно, что в решающем сете фон Дайхманн вела с двумя брейками, но в итоге теннисисткам понадобился тай-брейк.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне фон Дайхманн смогла протий дальше второго раунда только на одном турнире WTA 125 — в середине сентября она дошла до финала на грунте в Бухаресте.

Андреева

Эрика тем временем третий год подряд прошла во второй раунд в Лиможе. Но здесь важно отметить, что на этот раз ей надо защищать очки, заработанные в 2023-м благодаря выходу в полуфинал.

На старте текущего турнира российская теннисистка выиграла у Ипек Оз из Турции — 7:6, 6:4.

Здесь стоит отметить, что Андреева хоть и не смогла победить с разгромным счетом, но зато показала очень хорошую игру на своей подаче — соперница так и не смогла сделать хотя бы один брейк.

Эрика прервала серию из трех поражений. В октябре 20-летняя теннисистка уступила Жасмин Паолини в третьем круге «тысячника» в Ухане, а потом не прошла первый раунд в Осаке и Гуанчжоу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на фон Дайхманн в этом матче можно поставить за 4.05, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: два года назад Эрике понадобилось три сета для победы над теннисисткой из Лихтенштейна. Рискнем предположить, что на этот раз россиянка обыграет 30-летнюю фон Дайхманн в рамках двух партий.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.97.