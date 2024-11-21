Испанец Альберт Рамос сыграет против австрийца Лукаса Ноймайера во втором круге «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рамос — Ноймайер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рамос

Альберт впервые за долгое время завершает год за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 151-й ракетки мира.

Похоже, на игре 36-летнего испанца начал сказываться возраст.

В текущем сезоне у Рамоса было несколько неплохих результатов, но все — исключительно на «челленджерах».

Прогнозы на теннис

В марте Рамос дошел до полуфинала в Мурсии, в начале июля взял титулв Модене, а в октябре остановился в шаге от финала в Браге.

Ноймайер

Австрийский теннисист тем временем пока не поднимался в рейтинге выше 206 места, а сейчас он — 259-й.

Текущий турнир Ноймайер начал с победы над 468-й ракекой мира из Испании Карлосом Лопесом-Монтагудом (7:6, 6:4).

Лучшим результатом 21-летнего Ноймайера в этом году пока остается выход финал сентябрьского «челленджера» в австрийском Тульне.

Кроме того, еще на пяти «челленджерах» Лукас выиграл по два матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рамоса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Ноймайера букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: ранее в этом сезоне Альберт выиграл у австрийца в Корденонсе и Бад-Вальтерсдорф, при этом не отдав ни сета. Все-таки рискнем предположить, что опытнейший испанец продлит серию побед над Ноймайером.

Рекомендуемая ставка: победа Рамоса с форой по геймам (-2,5) за 1.92.