Рамос
Альберт впервые за долгое время завершает год за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 151-й ракетки мира.
Похоже, на игре 36-летнего испанца начал сказываться возраст.
В текущем сезоне у Рамоса было несколько неплохих результатов, но все — исключительно на «челленджерах».
В марте Рамос дошел до полуфинала в Мурсии, в начале июля взял титулв Модене, а в октябре остановился в шаге от финала в Браге.
Ноймайер
Австрийский теннисист тем временем пока не поднимался в рейтинге выше 206 места, а сейчас он — 259-й.
Текущий турнир Ноймайер начал с победы над 468-й ракекой мира из Испании Карлосом Лопесом-Монтагудом (7:6, 6:4).
Лучшим результатом 21-летнего Ноймайера в этом году пока остается выход финал сентябрьского «челленджера» в австрийском Тульне.
Кроме того, еще на пяти «челленджерах» Лукас выиграл по два матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рамоса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Ноймайера букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: ранее в этом сезоне Альберт выиграл у австрийца в Корденонсе и Бад-Вальтерсдорф, при этом не отдав ни сета. Все-таки рискнем предположить, что опытнейший испанец продлит серию побед над Ноймайером.
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Рекомендуемая ставка: победа Рамоса с форой по геймам (-2,5) за 1.92.