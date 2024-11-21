ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Факундо БуонаноттеАндрей Сантос, Тавариш, Буонанотте и еще пять игроков, которым помогла смена клуба Петр ЯнПетр Ян встретится с Фигередо, Оздемир против Олберга. Анонс карда UFC Macau Сборная России разгромила СириюПобеда на классе. Сборная России завершает год без пропущенных голов
  • 18:21
    • Никита Серебряков продолжит карьеру в «Авангарде»
  • 15:47
    • «Ливерпуль» возобновил интерес к лидеру «Интера»
  • 15:31
    • Овечкин планирует вернуться на лед после травмы раньше срока
    Все новости спорта

    Рамос продлит серию побед над Ноймайером?

    Рамос — Ноймайер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Монтемаре 21 ноября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Альберт Рамос-Виньолас
    Прогноз и ставки на Рамос — Ноймайер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альберт Рамос
    Испанец Альберт Рамос сыграет против австрийца Лукаса Ноймайера во втором круге «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рамос — Ноймайер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рамос

    Альберт впервые за долгое время завершает год за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 151-й ракетки мира.

    Похоже, на игре 36-летнего испанца начал сказываться возраст.

    В текущем сезоне у Рамоса было несколько неплохих результатов, но все — исключительно на «челленджерах».

    Прогнозы на теннис

    В марте Рамос дошел до полуфинала в Мурсии, в начале июля взял титулв Модене, а в октябре остановился в шаге от финала в Браге.

    Ноймайер

    Австрийский теннисист тем временем пока не поднимался в рейтинге выше 206 места, а сейчас он — 259-й.

    Текущий турнир Ноймайер начал с победы над 468-й ракекой мира из Испании Карлосом Лопесом-Монтагудом (7:6, 6:4).

    Лучшим результатом 21-летнего Ноймайера в этом году пока остается выход финал сентябрьского «челленджера» в австрийском Тульне.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Кроме того, еще на пяти «челленджерах» Лукас выиграл по два матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рамоса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Ноймайера букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Альберт выиграл у австрийца в Корденонсе и Бад-Вальтерсдорф, при этом не отдав ни сета. Все-таки рискнем предположить, что опытнейший испанец продлит серию побед над Ноймайером.

    Рекомендуемая ставка: победа Рамоса с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.70
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Северсталь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.81
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эльденсе — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байя — Палмейрас Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Универсидад де Чили — Ньюбленсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гремио — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куяба — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Ланус
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рамос — Ноймайер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на теннис. Рамос продлит серию побед над Ноймайером?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры