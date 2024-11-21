Итальянец Фабио Фоньини сыграет против россиянина Святослава Гулина во втором круге «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Гулин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фоньини

Фабио в первом матче с трудом выиграл у испанца Даниэля Ринкона — 6:2, 3:6, 7:6.

В решающем сете итальянца трясло не меньше, чем его испанского соперника, который находится в третьей сотне рейтинга.

Фоньини дважды вел с брейком, в том числе при счете 6:5, но в итоге дожал Ринкона только на тай-брейке.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что в этом году 37-летний Фоньини выигрывал хотя бы матч на всех грунтовых турнирах. В 2024-м лучшими результатами бывшей девятой ракетки мира на этом покрытии стал четвертьфинал в Марракеше и Гштаде.

Гулин

Святосла тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

Российский теннисист находится за пределами топ-500, поэтому не надо сильно удивляться, что даже на таких турнирах ему приходится участвовать в отборе.

Более того, большую часть года Гулин выступал на «фьючерсах».

До турнира в Монтемаре у 21-летнего Гулина в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки «челленджера».

На этой неделе Святослав начал с неожиданной победы над испанцем Ориолем Рока-Батальей (6:4, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.23, победу Гулина букмекеры предлагают за 3.82.

Прогноз: опыт итальянца станет ключевым моментом в этой игре. Плюс известно, что Фабио настроен взять титул и вернуться в топ-100.

Рекомендуемая ставка: победа Фоньини с форой по геймам (-5,5) за 2.06.