Фоньини
Фабио в первом матче с трудом выиграл у испанца Даниэля Ринкона — 6:2, 3:6, 7:6.
В решающем сете итальянца трясло не меньше, чем его испанского соперника, который находится в третьей сотне рейтинга.
Фоньини дважды вел с брейком, в том числе при счете 6:5, но в итоге дожал Ринкона только на тай-брейке.
Примечательно, что в этом году 37-летний Фоньини выигрывал хотя бы матч на всех грунтовых турнирах. В 2024-м лучшими результатами бывшей девятой ракетки мира на этом покрытии стал четвертьфинал в Марракеше и Гштаде.
Гулин
Святосла тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
Российский теннисист находится за пределами топ-500, поэтому не надо сильно удивляться, что даже на таких турнирах ему приходится участвовать в отборе.
Более того, большую часть года Гулин выступал на «фьючерсах».
До турнира в Монтемаре у 21-летнего Гулина в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки «челленджера».
На этой неделе Святослав начал с неожиданной победы над испанцем Ориолем Рока-Батальей (6:4, 6:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.23, победу Гулина букмекеры предлагают за 3.82.
Прогноз: опыт итальянца станет ключевым моментом в этой игре. Плюс известно, что Фабио настроен взять титул и вернуться в топ-100.
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Рекомендуемая ставка: победа Фоньини с форой по геймам (-5,5) за 2.06.