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    Сможет ли Гулин удивить Фоньини?

    Фоньини — Гулин. Ставка (к. 2.06) и прогноз на «челленджер» в Монтемаре 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Гулин
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против россиянина Святослава Гулина во втором круге «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Гулин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фоньини

    Фабио в первом матче с трудом выиграл у испанца Даниэля Ринкона — 6:2, 3:6, 7:6.

    В решающем сете итальянца трясло не меньше, чем его испанского соперника, который находится в третьей сотне рейтинга.

    Фоньини дважды вел с брейком, в том числе при счете 6:5, но в итоге дожал Ринкона только на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что в этом году 37-летний Фоньини выигрывал хотя бы матч на всех грунтовых турнирах. В 2024-м лучшими результатами бывшей девятой ракетки мира на этом покрытии стал четвертьфинал в Марракеше и Гштаде.

    Гулин

    Святосла тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    Российский теннисист находится за пределами топ-500, поэтому не надо сильно удивляться, что даже на таких турнирах ему приходится участвовать в отборе.

    Более того, большую часть года Гулин выступал на «фьючерсах».

    До турнира в Монтемаре у 21-летнего Гулина в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки «челленджера».

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    На этой неделе Святослав начал с неожиданной победы над испанцем Ориолем Рока-Батальей (6:4, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.23, победу Гулина букмекеры предлагают за 3.82.

    Прогноз: опыт итальянца станет ключевым моментом в этой игре. Плюс известно, что Фабио настроен взять титул и вернуться в топ-100.

    Рекомендуемая ставка: победа Фоньини с форой по геймам (-5,5) за 2.06.

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    Фоньини — Гулин: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гулин удивить Фоньини?
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