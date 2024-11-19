Фоньини
Фабио мог бы уже отдыхать, но вместо этого решил провести как минимум еще один турнир.
По всей видимости, итальянец очень не хочет завершать год за пределами топ-100.
Фоньини не лучшим образом провел основную часть осеннего отрезка. После выхода в полуфинал грунтового «челленджера» в Сан-Марино он прошел дальше второго раунда только на «челленджере» в китайском Ханчжоу.
На «Мастерсе» в Париже 37-летний Фоньини выиграл в квалификации у Фабиана Марожана и Артура Казо, после чего проиграл Александру Бублику.
Ринкон
Даниэль завершает год за пределами второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 246-й ракетки мира.
У испанца было несколько неплохих результатов в первой половине сезона, но вторую часть он просто провалил.
В июле Ринкон дошел до полуфинала на «челленджере» в нидерландском Амерсфорте и взял титул в финском Тампере.
После этого 21-летний Ринкон до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки «челленджеров».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.50, победу Ринкона букмекеры предлагают за 3.45.
Прогноз: в прошлом году Фабио проиграл молодому испанцу на турнире в Сан-Марино — 7:6, 4:6, 4:6. С учетом недавних результатов Ринкона логично предположить, что опытный итальянец возьмет реванш.
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Рекомендуемая ставка: победа Фоньини + тотал геймов больше 19,5 за 2.36.