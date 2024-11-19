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    Фоньини снова проиграет Ринкону?

    Фоньини — Ринкон. Ставка (к. 2.36) и прогноз на «челленджер» в Монтемаре 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Ринкон
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против испанца Даниэля Ринкона в первом круге «челленджера» в Монтемаре (Испания). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 18:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фоньини — Ринкон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фоньини

    Фабио мог бы уже отдыхать, но вместо этого решил провести как минимум еще один турнир.

    По всей видимости, итальянец очень не хочет завершать год за пределами топ-100.

    Фоньини не лучшим образом провел основную часть осеннего отрезка. После выхода в полуфинал грунтового «челленджера» в Сан-Марино он прошел дальше второго раунда только на «челленджере» в китайском Ханчжоу.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Париже 37-летний Фоньини выиграл в квалификации у Фабиана Марожана и Артура Казо, после чего проиграл Александру Бублику.

    Ринкон

    Даниэль завершает год за пределами второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 246-й ракетки мира.

    У испанца было несколько неплохих результатов в первой половине сезона, но вторую часть он просто провалил.

    В июле Ринкон дошел до полуфинала на «челленджере» в нидерландском Амерсфорте и взял титул в финском Тампере.

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    После этого 21-летний Ринкон до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки «челленджеров».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.50, победу Ринкона букмекеры предлагают за 3.45.

    Прогноз: в прошлом году Фабио проиграл молодому испанцу на турнире в Сан-Марино — 7:6, 4:6, 4:6. С учетом недавних результатов Ринкона логично предположить, что опытный итальянец возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Фоньини + тотал геймов больше 19,5 за 2.36.

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    Фоньини — Ринкон: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на теннис. Фоньини снова проиграет Ринкону?
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