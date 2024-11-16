Итальянец Янник Синнер сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Как и в прошлом году, Янник выиграл все три матча на групповом этапе ATP Finals.

Важное отличие заключается в том, что на этот раз он не отдал ни сета на пути в полуфинал.

Синнер одержал уверенные победы над австралийцем Алексом Де Минором (6:3, 6:4), американцем Тейлором Фрицем (6:4, 6:4) и россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:4).

Один из самых показательных моментов случился в матче с Фрицем: и в первом сете, и во втором итальянец сделал брейк при счете 5:4.

Прогнозы на теннис

В общем, Синнер легко подтвердил статус явного фаворита. Сложно представить, что кто-то помешает ему взять титул на этой неделе.

Рууд

Между тем, выход Рууда в полуфинал на Итоговом турнире четко свидетельствует о том, что мужской теннис переживает не лучшие времена.

То же самое можно сказать и про Андрея Рублева, который, как и норвежец, попал на итоговый в том числе благодаря отказу Новака Джоковича.

Символично, что в итоге Рууд и Рублев и решали в очном матче, кто из них сыграет в 1/2 финала.

Задача норвежца выглядела значительно проще — ему было достаточно взять лишь один сет. К сожалению, Рууд выиграл этот матч — 6:4, 5:7, 6:2.

На групповом этапе у Каспера была еще одна победа — в первом туре над Карлосом Алькарасом (6:1, 7:5). Но не надо думать, что мы просто так критикуем норвежца. В тот день испанец едва стоял на ногах из-за ужасного самочувствия.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Рууда можно поставить за 9.90.

Прогноз: ранее у Янника никогда не было проблем в матчах против Каспера. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением — итальянец, скорее всего, снова выиграет в рамках двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 1.92.