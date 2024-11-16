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    Синнер сенсационно проиграет Рууду в полуфинале Итогового турнира?

    Синнер — Рууд. Ставка (к. 1.92) и прогноз на полуфинал Итогового турнира ATP 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Рууд
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Как и в прошлом году, Янник выиграл все три матча на групповом этапе ATP Finals.

    Важное отличие заключается в том, что на этот раз он не отдал ни сета на пути в полуфинал.

    Синнер одержал уверенные победы над австралийцем Алексом Де Минором (6:3, 6:4), американцем Тейлором Фрицем (6:4, 6:4) и россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:4).

    Один из самых показательных моментов случился в матче с Фрицем: и в первом сете, и во втором итальянец сделал брейк при счете 5:4.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Синнер легко подтвердил статус явного фаворита. Сложно представить, что кто-то помешает ему взять титул на этой неделе.

    Рууд

    Между тем, выход Рууда в полуфинал на Итоговом турнире четко свидетельствует о том, что мужской теннис переживает не лучшие времена.

    То же самое можно сказать и про Андрея Рублева, который, как и норвежец, попал на итоговый в том числе благодаря отказу Новака Джоковича.

    Символично, что в итоге Рууд и Рублев и решали в очном матче, кто из них сыграет в 1/2 финала.

    Задача норвежца выглядела значительно проще — ему было достаточно взять лишь один сет. К сожалению, Рууд выиграл этот матч — 6:4, 5:7, 6:2.

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    На групповом этапе у Каспера была еще одна победа — в первом туре над Карлосом Алькарасом (6:1, 7:5). Но не надо думать, что мы просто так критикуем норвежца. В тот день испанец едва стоял на ногах из-за ужасного самочувствия.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Рууда можно поставить за 9.90.

    Прогноз: ранее у Янника никогда не было проблем в матчах против Каспера. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением — итальянец, скорее всего, снова выиграет в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

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    Синнер — Рууд: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на теннис. Синнер сенсационно проиграет Рууду в полуфинале Итогового турнира?
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