Японец Кей Нисикори сыграет против итальянца Луки Нарди в финале «челленджера» в Хельсинки (Финляндия). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Нарди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисикори

Кей очень активно проводит эту осень, и вполне вероятно, что он сможет завершить год в топ-100. Это важно, прежде всего, в психологическом плане.

В столице Финляндии японский теннисист начал с победы над испанцем Николасом Альваресом-Вароной — 6:4, 6:2.

Во втором круге Нисикори выиграл у 21-летнего швейцарца Жерома Кима — 6:3, 1:6, 6:2.

В четвертьфинале бывшая третья ракетка мира переиграл дебютанта топ-100 Джейкоба Фирнли (6:4, 6:3), а в полуфинале — немца Макса Реберга (6:4, 6:7, 6:2).

Прогнозы на теннис

В начале ноября Нисикори проиграл Роману Сафиуллину (4:6, 3:6) в полуфинале «челленджера» в Братиславе. Перед этим Кей выиграл у Мартона Фучовича, Лукаша Кляйна и Констана Лестьенна.

Нарди

Луку в этом году все запомнили благодаря его сенсационной победе над Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

При этом выход в третий раунд американского «тысячника» так и остался лучшим результатом итальянца в текущем сезоне.

В полуфинале текущего турнира Нарди одержал волевую победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 2:6, 6:3, 7:6.

На уровне «челленджеров» лучшим результатом Нарди в этом году пока остается победа на грунтовом турнире в Неаполе в конце марте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.40, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: итальянец не очень убедительно выглядел даже против малоизвестных соперников, поэтому мы считаем, что он вряд ли сможет удивить опытнейшего японца, у которого по-прежнему нет проблем с мотивацией.

Рекомендуемая ставка: победа Нисикори в двух сетах за 2.00.