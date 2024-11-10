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    Нисикори выиграет турнир в Хельсинки?

    Нисикори — Нарди. Ставка (к. 2.00) и прогноз на финал «челленджера» в Хельсинки 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Нарди
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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против итальянца Луки Нарди в финале «челленджера» в Хельсинки (Финляндия). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Нарди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нисикори

    Кей очень активно проводит эту осень, и вполне вероятно, что он сможет завершить год в топ-100. Это важно, прежде всего, в психологическом плане.

    В столице Финляндии японский теннисист начал с победы над испанцем Николасом Альваресом-Вароной — 6:4, 6:2.

    Во втором круге Нисикори выиграл у 21-летнего швейцарца Жерома Кима — 6:3, 1:6, 6:2.

    В четвертьфинале бывшая третья ракетка мира переиграл дебютанта топ-100 Джейкоба Фирнли (6:4, 6:3), а в полуфинале — немца Макса Реберга (6:4, 6:7, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В начале ноября Нисикори проиграл Роману Сафиуллину (4:6, 3:6) в полуфинале «челленджера» в Братиславе. Перед этим Кей выиграл у Мартона Фучовича, Лукаша Кляйна и Констана Лестьенна.

    Нарди

    Луку в этом году все запомнили благодаря его сенсационной победе над Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    При этом выход в третий раунд американского «тысячника» так и остался лучшим результатом итальянца в текущем сезоне.

    В полуфинале текущего турнира Нарди одержал волевую победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 2:6, 6:3, 7:6.

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    На уровне «челленджеров» лучшим результатом Нарди в этом году пока остается победа на грунтовом турнире в Неаполе в конце марте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.40, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.75.

    Прогноз: итальянец не очень убедительно выглядел даже против малоизвестных соперников, поэтому мы считаем, что он вряд ли сможет удивить опытнейшего японца, у которого по-прежнему нет проблем с мотивацией.

    Рекомендуемая ставка: победа Нисикори в двух сетах за 2.00.

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    Нисикори — Нарди: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на теннис. Нисикори выиграет турнир в Хельсинки?
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