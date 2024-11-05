Свентек
Для Иги итоговый начался с очень нервного матча против Барборы Крейчиковой.
Польская теннисистка одержала волевую победу над чешкой — 4:6, 7:5, 6:2.
Это был максимально эффектный камбэк, но болельщики Свентек, скорее всего, теперь еще больше сомневаются в том, что она в состоянии защитить прошлогодний титул.
Дело в том, что Ига не только отдала первый сет, но и проигрывала 0:3 во втором. У Барборы было преимущество в два брейка, но в итоге действующая чемпионка отыгралась.
На счет третьего сета не стоит обращать внимание — там Крейчикова была уже полностью деморализована после чересчур эмоциональной второй партии.
Гауфф
Кори тем временем тоже удивила, но исключительно в положительном ключе.
Гауфф одержала уверенную победу над Джессикой Пегулой. Ранее она проиграла этой сопернице три матча подряд.
На этот раз Коко отдала соотечественнице лишь пять геймов — 6:3, 6:2.
Правда, здесь стоит отметить, что Пегула очень слабо играла на своей подаче, постоянно ошибалась, но также важно, что Гауфф сумела воспользоваться этим.
В общем, и в игровом плане, и в психологическом чемпионка US Open-2023, кажется, готова как минимум побороться за место в плей-офф.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: сразу скажем, что Ига выиграла 11 из 12-ти предыдущих матчей против Кори...Исключением стала лишь их встреча на «тысячнике» в Цинциннати в августе 2023 года.
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Несмотря на столь показательную историю противостояния, мы все равно считаем, что на харде Гауфф способна создать интригу. Свентек в последнее время играет как-то чересчур нервно.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.