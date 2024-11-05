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    Сможет ли Свентек выиграть у Гауфф?

    Свентек — Гауфф. Ставка (к. 2.40) и прогноз на Итоговый турнир WTA 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Гауфф
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 5 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Свентек

    Для Иги итоговый начался с очень нервного матча против Барборы Крейчиковой.

    Польская теннисистка одержала волевую победу над чешкой — 4:6, 7:5, 6:2.

    Это был максимально эффектный камбэк, но болельщики Свентек, скорее всего, теперь еще больше сомневаются в том, что она в состоянии защитить прошлогодний титул.

    Дело в том, что Ига не только отдала первый сет, но и проигрывала 0:3 во втором. У Барборы было преимущество в два брейка, но в итоге действующая чемпионка отыгралась.

    Прогнозы на теннис

    На счет третьего сета не стоит обращать внимание — там Крейчикова была уже полностью деморализована после чересчур эмоциональной второй партии.

    Гауфф

    Кори тем временем тоже удивила, но исключительно в положительном ключе.

    Гауфф одержала уверенную победу над Джессикой Пегулой. Ранее она проиграла этой сопернице три матча подряд.

    На этот раз Коко отдала соотечественнице лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

    Правда, здесь стоит отметить, что Пегула очень слабо играла на своей подаче, постоянно ошибалась, но также важно, что Гауфф сумела воспользоваться этим.

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    В общем, и в игровом плане, и в психологическом чемпионка US Open-2023, кажется, готова как минимум побороться за место в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: сразу скажем, что Ига выиграла 11 из 12-ти предыдущих матчей против Кори...Исключением стала лишь их встреча на «тысячнике» в Цинциннати в августе 2023 года.

    Несмотря на столь показательную историю противостояния, мы все равно считаем, что на харде Гауфф способна создать интригу. Свентек в последнее время играет как-то чересчур нервно.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Свентек — Гауфф: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свентек выиграть у Гауфф?
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