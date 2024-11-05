Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 5 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свентек

Для Иги итоговый начался с очень нервного матча против Барборы Крейчиковой.

Польская теннисистка одержала волевую победу над чешкой — 4:6, 7:5, 6:2.

Это был максимально эффектный камбэк, но болельщики Свентек, скорее всего, теперь еще больше сомневаются в том, что она в состоянии защитить прошлогодний титул.

Дело в том, что Ига не только отдала первый сет, но и проигрывала 0:3 во втором. У Барборы было преимущество в два брейка, но в итоге действующая чемпионка отыгралась.

Прогнозы на теннис

На счет третьего сета не стоит обращать внимание — там Крейчикова была уже полностью деморализована после чересчур эмоциональной второй партии.

Гауфф

Кори тем временем тоже удивила, но исключительно в положительном ключе.

Гауфф одержала уверенную победу над Джессикой Пегулой. Ранее она проиграла этой сопернице три матча подряд.

На этот раз Коко отдала соотечественнице лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

Правда, здесь стоит отметить, что Пегула очень слабо играла на своей подаче, постоянно ошибалась, но также важно, что Гауфф сумела воспользоваться этим.

В общем, и в игровом плане, и в психологическом чемпионка US Open-2023, кажется, готова как минимум побороться за место в плей-офф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.55, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: сразу скажем, что Ига выиграла 11 из 12-ти предыдущих матчей против Кори...Исключением стала лишь их встреча на «тысячнике» в Цинциннати в августе 2023 года.

Несмотря на столь показательную историю противостояния, мы все равно считаем, что на харде Гауфф способна создать интригу. Свентек в последнее время играет как-то чересчур нервно.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.