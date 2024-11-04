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    Рыбакина проиграет и второй матч на Итоговом турнире?

    Рыбакина — Чжэн. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Итоговый турнир WTA 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Чжэн
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рыбакина

    Елена в первом туре потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини — 6:7, 4:6.

    Как и ожидалось, несколько месяцев без соревновательной практики сказались на игре теннисистки из Казахстана.

    Для первого матча после большой паузы Рыбакина сыграла не так уж и плохо, но этого было явно недостаточно для победы над финалисткой Ролан Гаррос и Уимблдона.

    Прогнозы на теннис

    После Уимблдона Рыбакина провела лишь четыре матча (и этом с учетом встречи с Паолини в Эр-Рияде). Кажется, сейчас она действительно не готова к борьбе за титул на таком серьезном турнире.

    Чжэн

    Китайская теннисистка тоже начала итоговый с поражения, но и в ее случае это не стало сюрпризом.

    Чжэн проиграла Арине Соболенко, главной претендентке на победу в Эр-Рияде. Но есть и позитивный момент, представительница Поднебесной избежала разгрома — 3:6, 4:6.

    В этом матче у Циньвэнь, по сути, вообще не было шансов на приеме. Например, на первой подаче Соболенко забрала 94 процента очков.

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    В общем, самое сложное (на групповом этапе) для Чжэн позади. В следующих матчах, в том числе в ближайшем, ей будет гораздо легче.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 2.53, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: Елена ранее ни разу не проигрывала китаянке, однако сейчас у Чжэн действительно есть шанс размочить счет в противостоянии с представительницей Казахстана. По сути, во второй половине Рыбакина почти не играла, и это не могло не сказаться.

    Рекомендуемая ставка: победа Чжэн + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.

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    Рыбакина — Чжэн: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина проиграет и второй матч на Итоговом турнире?
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