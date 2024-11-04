Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рыбакина

Елена в первом туре потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини — 6:7, 4:6.

Как и ожидалось, несколько месяцев без соревновательной практики сказались на игре теннисистки из Казахстана.

Для первого матча после большой паузы Рыбакина сыграла не так уж и плохо, но этого было явно недостаточно для победы над финалисткой Ролан Гаррос и Уимблдона.

Прогнозы на теннис

После Уимблдона Рыбакина провела лишь четыре матча (и этом с учетом встречи с Паолини в Эр-Рияде). Кажется, сейчас она действительно не готова к борьбе за титул на таком серьезном турнире.

Чжэн

Китайская теннисистка тоже начала итоговый с поражения, но и в ее случае это не стало сюрпризом.

Чжэн проиграла Арине Соболенко, главной претендентке на победу в Эр-Рияде. Но есть и позитивный момент, представительница Поднебесной избежала разгрома — 3:6, 4:6.

В этом матче у Циньвэнь, по сути, вообще не было шансов на приеме. Например, на первой подаче Соболенко забрала 94 процента очков.

В общем, самое сложное (на групповом этапе) для Чжэн позади. В следующих матчах, в том числе в ближайшем, ей будет гораздо легче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 2.53, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Елена ранее ни разу не проигрывала китаянке, однако сейчас у Чжэн действительно есть шанс размочить счет в противостоянии с представительницей Казахстана. По сути, во второй половине Рыбакина почти не играла, и это не могло не сказаться.

Рекомендуемая ставка: победа Чжэн + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.