Александр Зверев
Уго Умбер
Зверев
Саша второй раз в сезоне сыграет в финале «Мастерса». В мае он стал победителем грунтового турнира в Риме.
На этой неделе немецкий теннисист проиграл пока лишь один сет. Дополнительная партия понадобилась в матче третьего круга против француза Артура Фиса (6:4, 3:6, 6:3).
В четвертьфинале Зверев остановил грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:4), а в полуфинале выиграл у Хольгера Руне (6:3, 7:6).
Зверев сравнялся с Янником Синнером по количеству выигранных матчей в сезоне — оба одержали по 65 побед и лидируют по этому показателю.
На следующей неделе Зверев обойдет Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира.
Эмбер
Юго впервые в карьере дошел до финала на «Мастерсе».
На этой неделе француз стал автором главной сенсации — в третьем раунде он одержал победу над Карлосом Алькарасом (6:1, 3:6, 7:5).
В начале турнира француз выиграл у американцев Брэндона Накашимы и Маркоса Гирона, а в четвертьфинале остановил австралийца Джордана Томпсона.
В полуфинале Эмбер одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 6:3. После первого сета у российского теннисиста почти не было шансов на приеме — Юго идеально проводил геймы на своей подаче.
Эмбер второй раз в сезоне выиграл пять матчей подряд. Первый был в начале мая, когда он взял титул в Дубае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.95.
Прогноз: в прошлом году Саша с трудом выиграл у Юго во втором раунде парижского «Мастерса», тогда им понадобился даже решающий тай-брейк — 6:4, 6:7, 7:6.
- 2.46Шнайдер — Бултер: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 2.43Гауфф — Пегула: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.36Свентек — Крейчикова: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Скорее всего, таким же напряженным получится и предстоящий финал. Эмбер поймал кураж после эмоциональной победы над Алькарасом, и этот момент действительно лучше не игнорировать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.