Немец Александр Зверев сыграет против француза Юго Эмбера в финале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша второй раз в сезоне сыграет в финале «Мастерса». В мае он стал победителем грунтового турнира в Риме.

На этой неделе немецкий теннисист проиграл пока лишь один сет. Дополнительная партия понадобилась в матче третьего круга против француза Артура Фиса (6:4, 3:6, 6:3).

В четвертьфинале Зверев остановил грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:4), а в полуфинале выиграл у Хольгера Руне (6:3, 7:6).

Зверев сравнялся с Янником Синнером по количеству выигранных матчей в сезоне — оба одержали по 65 побед и лидируют по этому показателю.

Прогнозы на теннис

На следующей неделе Зверев обойдет Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира.

Эмбер

Юго впервые в карьере дошел до финала на «Мастерсе».

На этой неделе француз стал автором главной сенсации — в третьем раунде он одержал победу над Карлосом Алькарасом (6:1, 3:6, 7:5).

В начале турнира француз выиграл у американцев Брэндона Накашимы и Маркоса Гирона, а в четвертьфинале остановил австралийца Джордана Томпсона.

В полуфинале Эмбер одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 6:3. После первого сета у российского теннисиста почти не было шансов на приеме — Юго идеально проводил геймы на своей подаче.

Эмбер второй раз в сезоне выиграл пять матчей подряд. Первый был в начале мая, когда он взял титул в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: в прошлом году Саша с трудом выиграл у Юго во втором раунде парижского «Мастерса», тогда им понадобился даже решающий тай-брейк — 6:4, 6:7, 7:6.

Скорее всего, таким же напряженным получится и предстоящий финал. Эмбер поймал кураж после эмоциональной победы над Алькарасом, и этот момент действительно лучше не игнорировать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.