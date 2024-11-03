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    Зверев проиграет Эмберу в финале парижского «Мастерса»?

    Зверев — Эмбер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на финал «Мастерса» в Париже 3 ноября 2024 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Юго Эмбера в финале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 03 Ноября 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 16:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
    •

    Зверев

    Саша второй раз в сезоне сыграет в финале «Мастерса». В мае он стал победителем грунтового турнира в Риме.

    На этой неделе немецкий теннисист проиграл пока лишь один сет. Дополнительная партия понадобилась в матче третьего круга против француза Артура Фиса (6:4, 3:6, 6:3).

    В четвертьфинале Зверев остановил грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:4), а в полуфинале выиграл у Хольгера Руне (6:3, 7:6).

    Зверев сравнялся с Янником Синнером по количеству выигранных матчей в сезоне — оба одержали по 65 побед и лидируют по этому показателю.

    Прогнозы на теннис

    На следующей неделе Зверев обойдет Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира.

    Эмбер

    Юго впервые в карьере дошел до финала на «Мастерсе».

    На этой неделе француз стал автором главной сенсации — в третьем раунде он одержал победу над Карлосом Алькарасом (6:1, 3:6, 7:5).

    В начале турнира француз выиграл у американцев Брэндона Накашимы и Маркоса Гирона, а в четвертьфинале остановил австралийца Джордана Томпсона.

    В полуфинале Эмбер одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 6:3. После первого сета у российского теннисиста почти не было шансов на приеме — Юго идеально проводил геймы на своей подаче.

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    Эмбер второй раз в сезоне выиграл пять матчей подряд. Первый был в начале мая, когда он взял титул в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: в прошлом году Саша с трудом выиграл у Юго во втором раунде парижского «Мастерса», тогда им понадобился даже решающий тай-брейк — 6:4, 6:7, 7:6.

    Скорее всего, таким же напряженным получится и предстоящий финал. Эмбер поймал кураж после эмоциональной победы над Алькарасом, и этот момент действительно лучше не игнорировать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

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    Зверев — Эмбер: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на теннис. Зверев проиграет Эмберу в финале парижского «Мастерса»?
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