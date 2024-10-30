Француз Артур Фис сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Штруфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур в первом раунде одержал победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 7:6, 6:4.

В первом сете француз сделал обратный брейк при счете 5:6, а в начале второго быстро взял на приеме два гейма.

На прошлой неделе Фис остановился в шаге от решающего матча в Базеле, проиграв в полуфинале Бену Шелтону.

В этом году 20-летний Фис выиграл два турнира категории ATP 500 — в Гамбурге и Токио.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсах» его лучшим результатом пока остается выход в третий круг в Индиан-Уэллс.

Штруфф

Немецкий теннисист в понедельник выиграл первый матч за последние несколько месяцев.

Вопреки ожиданиям, Штруфф начал парижский «Мастерс» с уверенной победы над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:4, 6:2.

В конце июля Штруфф получил травму во время Олимпиады в Париже, из-за чего с тех пор провел лишь четыре матча.

В августе 34-летний теннисист уступил в первом раунде в Цинциннати и на Открытом чемпионате США, а на прошлой неделе проигал Алексу Де Минору на старте турнира в Вене.

На «тысячнике» в столице Франции Штруфф в предыдущих сезонах доходил максимум до третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: почти не игравший в последнее время немец вряд ли станет серьезным препятствием для талантливого француза. Скорее всего, Артуру снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.28.