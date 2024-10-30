ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе РодриИсторическая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих Роберт Уиттакер против Хамзата ЧимаеваКто остановит такого Чимаева? «Борз» побил очередной рекорд в бою с Уиттакером
  • 19:09
    • Хачанов на тай-брейке обыграл О'Коннелла на старте турнира в Париже
  • 18:34
    • В «Спортинге» сообщили о расторжении контракта с Аморимом
  • 17:17
    • Рублев вылетел с турнира в Париже, неожиданно проиграв Черундоло
    Все новости спорта

    Фису хватит двух сетов для победы над Штруффом?

    Фис — Штруфф. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Артюр Фис Прогнозы на Ян-Леннард Штруфф
    Прогноз и ставки на Фис — Штруфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Штруфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фис

    Артур в первом раунде одержал победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 7:6, 6:4.

    В первом сете француз сделал обратный брейк при счете 5:6, а в начале второго быстро взял на приеме два гейма.

    На прошлой неделе Фис остановился в шаге от решающего матча в Базеле, проиграв в полуфинале Бену Шелтону.

    В этом году 20-летний Фис выиграл два турнира категории ATP 500 — в Гамбурге и Токио.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсах» его лучшим результатом пока остается выход в третий круг в Индиан-Уэллс.

    Штруфф

    Немецкий теннисист в понедельник выиграл первый матч за последние несколько месяцев.

    Вопреки ожиданиям, Штруфф начал парижский «Мастерс» с уверенной победы над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:4, 6:2.

    В конце июля Штруфф получил травму во время Олимпиады в Париже, из-за чего с тех пор провел лишь четыре матча.

    В августе 34-летний теннисист уступил в первом раунде в Цинциннати и на Открытом чемпионате США, а на прошлой неделе проигал Алексу Де Минору на старте турнира в Вене.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    На «тысячнике» в столице Франции Штруфф в предыдущих сезонах доходил максимум до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: почти не игравший в последнее время немец вряд ли станет серьезным препятствием для талантливого француза. Скорее всего, Артуру снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Циципас — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Эльфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Балтика — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Лейпциг — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аугсбург — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лечче — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Харри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фис — Штруфф: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на теннис. Фису хватит двух сетов для победы над Штруффом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры