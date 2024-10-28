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    Сможет ли Коболли разгромить Гаске?

    Коболли — Гаске. Ставка (к. 2.15) и прогноз на «Мастерс» в Париже 28 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Гаске
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    Флавио Коболли
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 28 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Гаске, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио несколько дней назад не смог доиграть матч против Алекса Де Минора во втором круге турнира в Базеле.

    Итальянец проиграл первый сет на тай-брейке, а во втором при счете 1:3 отказался от продолжения борьбы.

    Скорее всего, это была мера предосторожности. По крайней мере, пока Коболли планирует играть в Париже.

    Прогнозы на теннис

    Коболли ни разу не проигрывал в первом круге после поражения от Хуберта Хуркача на старте июньского турнира в Галле. С тех пор он выигрывал хотя бы один матч на 11 турнирах подряд.

    Гаске

    Ришар попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Гаске последний раз сыграет на домашнем «тысячнике». В начале октября он сообщил, что завершит карьеру сразу после «Ролан Гаррос»-2025.

    В этом году Гаске провел лишь один матч на уровне основной сетки «Мастерса». В конце апреля 38-летний теннисист уступил Лоренцо Сонего на старте «тысячника» в Мадриде.

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    Ранее в этом месяце Гаске выиграл один матч на «челленджере» в Муйрон-ле-Каптиф (Франция), проиграл Томасу Этчеверри на старте турнира в Антверпене и не прошел квалификацию на «пятисотнике» в Вене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.79.

    Прогноз: если итальянец успел восстановиться, то у него вряд ли будут проблемы в предстоящем матче. Гаске уже нелегко играть на таком уровне.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.15.

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    Коболли — Гаске: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Коболли разгромить Гаске?
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