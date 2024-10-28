Итальянец Флавио Коболли сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 28 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Гаске, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио несколько дней назад не смог доиграть матч против Алекса Де Минора во втором круге турнира в Базеле.

Итальянец проиграл первый сет на тай-брейке, а во втором при счете 1:3 отказался от продолжения борьбы.

Скорее всего, это была мера предосторожности. По крайней мере, пока Коболли планирует играть в Париже.

Прогнозы на теннис

Коболли ни разу не проигрывал в первом круге после поражения от Хуберта Хуркача на старте июньского турнира в Галле. С тех пор он выигрывал хотя бы один матч на 11 турнирах подряд.

Гаске

Ришар попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Гаске последний раз сыграет на домашнем «тысячнике». В начале октября он сообщил, что завершит карьеру сразу после «Ролан Гаррос»-2025.

В этом году Гаске провел лишь один матч на уровне основной сетки «Мастерса». В конце апреля 38-летний теннисист уступил Лоренцо Сонего на старте «тысячника» в Мадриде.

Ранее в этом месяце Гаске выиграл один матч на «челленджере» в Муйрон-ле-Каптиф (Франция), проиграл Томасу Этчеверри на старте турнира в Антверпене и не прошел квалификацию на «пятисотнике» в Вене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: если итальянец успел восстановиться, то у него вряд ли будут проблемы в предстоящем матче. Гаске уже нелегко играть на таком уровне.

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.15.