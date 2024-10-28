Коболли
Флавио несколько дней назад не смог доиграть матч против Алекса Де Минора во втором круге турнира в Базеле.
Итальянец проиграл первый сет на тай-брейке, а во втором при счете 1:3 отказался от продолжения борьбы.
Скорее всего, это была мера предосторожности. По крайней мере, пока Коболли планирует играть в Париже.
Коболли ни разу не проигрывал в первом круге после поражения от Хуберта Хуркача на старте июньского турнира в Галле. С тех пор он выигрывал хотя бы один матч на 11 турнирах подряд.
Гаске
Ришар попал сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
Гаске последний раз сыграет на домашнем «тысячнике». В начале октября он сообщил, что завершит карьеру сразу после «Ролан Гаррос»-2025.
В этом году Гаске провел лишь один матч на уровне основной сетки «Мастерса». В конце апреля 38-летний теннисист уступил Лоренцо Сонего на старте «тысячника» в Мадриде.
Ранее в этом месяце Гаске выиграл один матч на «челленджере» в Муйрон-ле-Каптиф (Франция), проиграл Томасу Этчеверри на старте турнира в Антверпене и не прошел квалификацию на «пятисотнике» в Вене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.79.
Прогноз: если итальянец успел восстановиться, то у него вряд ли будут проблемы в предстоящем матче. Гаске уже нелегко играть на таком уровне.
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Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.15.