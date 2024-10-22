Харри
Николас после сенсационного выхода в финал майского «Мастерса» в Риме до сих пор выиграл лишь два матча.
Но такой спад связан не с тем, что чилиец расслабился после столь серьезного успеха. Дело в том, что его постоянно беспокоят проблемы со здоровьем.
Именно по этой причине Харри не выиграл ни одного матча летом и уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу на старте Открытого чемпионата США.
В конце сентября Харри прервал серию поражений, победив словака Лукаша Кляйна в первом круге турнира в китайском Чэнду. Правда, сразу после этого он проиграл россиянину Алибеку Качмазову.
На турнирах в Пекине и Шанхае Харри не прошел ни раунда, а в Стокгольме проиграл во втором круге Миомиру Кецмановичу.
Но также добавим, что в Пекине чилийский теннисист взял сет в матче с Янником Синнером (4:6, 6:3, 6:1).
Руне
Хольгер на прошлой неделе оказался среди участников престижного выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде.
Сложно сказать, почему его туда позвали, но, как и ожидалось, Руне не удалось удивить. Уже в первом матче он проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 4:6.
Но вряд ли Руне сильно расстроился: всего лишь за один матч он заработал полтора миллиона долларов.
В начале октября Хольгер прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Маттео Берреттини и Иржи Легечки, после чего потерпел разгромное поражение от Тейлора Фрица (1:6, 2:6).
В конце сентября Руне остановился в шаге от финала в Токио.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 3.68, победу Руне букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: скорее всего, Хольгер выиграет, но не факт, что этот матч станет для него легкой прогулкой.
- 1.98Нисикори — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.40Тим — Дардери: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.92Ван де Зандшульп — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.