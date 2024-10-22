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    Руне проиграет на старте турнира в Базеле?

    Харри — Руне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Харри

    Николас после сенсационного выхода в финал майского «Мастерса» в Риме до сих пор выиграл лишь два матча.

    Но такой спад связан не с тем, что чилиец расслабился после столь серьезного успеха. Дело в том, что его постоянно беспокоят проблемы со здоровьем.

    Именно по этой причине Харри не выиграл ни одного матча летом и уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу на старте Открытого чемпионата США.

    В конце сентября Харри прервал серию поражений, победив словака Лукаша Кляйна в первом круге турнира в китайском Чэнду. Правда, сразу после этого он проиграл россиянину Алибеку Качмазову.

    На турнирах в Пекине и Шанхае Харри не прошел ни раунда, а в Стокгольме проиграл во втором круге Миомиру Кецмановичу.

    Прогнозы на теннис

    Но также добавим, что в Пекине чилийский теннисист взял сет в матче с Янником Синнером (4:6, 6:3, 6:1).

    Руне

    Хольгер на прошлой неделе оказался среди участников престижного выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде.

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    • Сложно сказать, почему его туда позвали, но, как и ожидалось, Руне не удалось удивить. Уже в первом матче он проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 4:6.

    Но вряд ли Руне сильно расстроился: всего лишь за один матч он заработал полтора миллиона долларов.

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    В начале октября Хольгер прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Маттео Берреттини и Иржи Легечки, после чего потерпел разгромное поражение от Тейлора Фрица (1:6, 2:6).

    В конце сентября Руне остановился в шаге от финала в Токио.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 3.68, победу Руне букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: скорее всего, Хольгер выиграет, но не факт, что этот матч станет для него легкой прогулкой.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Харри — Руне: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на теннис. Руне проиграет на старте турнира в Базеле?
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