Датчанин Хольгер Руне сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Харри

Николас после сенсационного выхода в финал майского «Мастерса» в Риме до сих пор выиграл лишь два матча.

Но такой спад связан не с тем, что чилиец расслабился после столь серьезного успеха. Дело в том, что его постоянно беспокоят проблемы со здоровьем.

Именно по этой причине Харри не выиграл ни одного матча летом и уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу на старте Открытого чемпионата США.

В конце сентября Харри прервал серию поражений, победив словака Лукаша Кляйна в первом круге турнира в китайском Чэнду. Правда, сразу после этого он проиграл россиянину Алибеку Качмазову.

На турнирах в Пекине и Шанхае Харри не прошел ни раунда, а в Стокгольме проиграл во втором круге Миомиру Кецмановичу.

Прогнозы на теннис

Но также добавим, что в Пекине чилийский теннисист взял сет в матче с Янником Синнером (4:6, 6:3, 6:1).

Руне

Хольгер на прошлой неделе оказался среди участников престижного выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде.

Сложно сказать, почему его туда позвали, но, как и ожидалось, Руне не удалось удивить. Уже в первом матче он проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 4:6.

Но вряд ли Руне сильно расстроился: всего лишь за один матч он заработал полтора миллиона долларов.

В начале октября Хольгер прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Маттео Берреттини и Иржи Легечки, после чего потерпел разгромное поражение от Тейлора Фрица (1:6, 2:6).

В конце сентября Руне остановился в шаге от финала в Токио.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 3.68, победу Руне букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: скорее всего, Хольгер выиграет, но не факт, что этот матч станет для него легкой прогулкой.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.