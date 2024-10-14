Марожан
Венгерскому теннисисту пришлось пропустить недавние турниры в Пекине, Токио и Шанхае, из-за чего он упустил возможность закрепиться в топ-50.
Марожан получил травму в конце сентября в Ханчжоу. После разгромной победы над итальянцем Лукой Нарди он должен был встретиться с Ринки Хиджикатой, но в итоге не вышел на матч.
После олимпийского турнира, на котором он уступил в первом раунде Юго Эмберу, лучшим результатом Марожана пока остается выход в третий круг «тысячника» в Цинциннати. Здесь Фабиан выиграл у Корентена Муте и Григора Димитрова и уступил Бену Шелтону.
Из действительно неприятного можно вспомнить поражение от 18-летнего американца Лернера Тина во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме.
Главными успехами Марожана на харде в 2024-м пока остаются четвертый круг в Индиан-Уэллс и четвертьфинал в Майами.
Чорич
Борна тем временем рискует завершить сезон за пределами топ-100. В «живом» рейтинге он занимаешь 96-е место.
Сложно сказать, с чем это связано, но очевидно, что карьера хорватского теннисиста пошла на спад. Возможно, проблема в мотивации — в последнее время он действительно играет не так вдохновленно, как раньше.
На «Мастерсе» в Шанхае Чорич не прошел даже первый раунд квалификации, проиграв китайцу Сунь Фацзину, который находится в четвертой сотне рейтинга.
В Токио бывшая 12-я ракетка мира тоже не прошел квалификацию. В решающем раунде Чорич проиграл американцу Алексу Микельсену.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.93, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.87.
Прогноз: сложно сказать, в какой форме находятся оба теннисиста, поэтому здесь будет правильно не ставить на исход.
- 2.15Дардери — Берреттини: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.