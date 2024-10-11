Екатерина Александрова
Синьюй Ван
Александрова
Екатерина Александрова буквально уничтожила свою соперницу Хейли Баптист из США, отдав американке лишь два сета (6:1, 6:1). Российской теннисистке, чтобы одолеть оппонентшу, хватило всего 1 час и 5 минут игрового времени.
В четвертьфинальном поединке Александрова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнта.
Турнир в Китае для россиянки складывается крайне удачно. Александрова переиграла крепкую соперница Софию Кенин, добилась успеха над соотечественницей Анной Калинской, которая в свою очередь может стать первой ракеткой России и сместить с этой позиции Дарью Касаткину.
29-летняя Екатерина Александрова занимает в рейтинге женской теннисной ассоциации 33 место.
Ван
Синьюй Ван сотворила сенсацию в матче третьего круга в Ухани, переиграв третью ракетку планеты Джессику Пегула (6:3, 7:5). Сама же китаянка занимает в рейтинге 51 место.
В поединке против Пегулы китаянка реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Сам матч длился 1 час 35 минут.
На ранних стадиях соревнований Ван выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (4:6, 6:2, 6:4) и американки Каролин Долхайд (6:4, 6:0).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Синьюй Ван занимает 51 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Ван в этом матче можно поставить за 1.81, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: Екатерину Александрову нельзя назвать аутсайдером пары, россиянка вполне может завоевать себе путевкув полуфинал китайского турнира.
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Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.00.