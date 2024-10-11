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    Александрова добьется путевки в полуфинал?

    Александрова — Ван. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч 1/4 финала турнира в Ухане 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Ван
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    Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет против китаянки Синьюй Ван в 1/4 финала турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 11 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ухань. Женщины 11 Октября 2024 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 06:00 Синьюй Ван

    Синьюй Ван

  • Китай
    •

    Александрова

    Екатерина Александрова буквально уничтожила свою соперницу Хейли Баптист из США, отдав американке лишь два сета (6:1, 6:1). Российской теннисистке, чтобы одолеть оппонентшу, хватило всего 1 час и 5 минут игрового времени.

    В четвертьфинальном поединке Александрова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнта.

    Турнир в Китае для россиянки складывается крайне удачно. Александрова переиграла крепкую соперница Софию Кенин, добилась успеха над соотечественницей Анной Калинской, которая в свою очередь может стать первой ракеткой России и сместить с этой позиции Дарью Касаткину.

    Прогнозы на теннис

    29-летняя Екатерина Александрова занимает в рейтинге женской теннисной ассоциации 33 место.

    Ван

    Синьюй Ван сотворила сенсацию в матче третьего круга в Ухани, переиграв третью ракетку планеты Джессику Пегула (6:3, 7:5). Сама же китаянка занимает в рейтинге 51 место.

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    • В поединке против Пегулы китаянка реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Сам матч длился 1 час 35 минут.

    На ранних стадиях соревнований Ван выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (4:6, 6:2, 6:4) и американки Каролин Долхайд (6:4, 6:0).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Синьюй Ван занимает 51 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Ван в этом матче можно поставить за 1.81, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: Екатерину Александрову нельзя назвать аутсайдером пары, россиянка вполне может завоевать себе путевкув полуфинал китайского турнира.

    Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

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    Александрова — Ван: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на теннис. Александрова добьется путевки в полуфинал?
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