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    Сможет ли Монфис обыграть Эмбера?

    Монфис — Эмбер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Эмбер
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    Гаэль Монфис
    Французы Гаэль Монфис и Юго Эмбер встретятся в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Монфис

    Гаэль уже может быть доволен собой на текущем турнире. Пройти два раунда на «Мастерсе» в 38 лет — это действительно успех.

    В первом круге французский теннисист одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.

    В следующем матче Монфис выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 4:6, 6:4.

    В конце сентября Монфис не прошел ни раунда на турнире в Пекине, но там его первым соперником был Даниил Медведев (3:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшими результатами бывшей шестой ракетки мира в 2024-м пока остаются четвертый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и полуфинал на травяном турнире на Мальорке.

    Эмбер

    Юго оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. Кроме того, он получил дополнительный день отдыха после недавнего турнира в Токио.

    В столице Японии Эмбер проиграл в решающем матче Артуру Фису — 7:5, 6:7, 3:6. Во второй партии он не реализовал матчбол на тай-брейке.

    Несмотря на столь болезненное поражение, Эмбер очень бодро провел первый матч в Шанхае, почти разгромив Артура Казо — 6:3, 6:2.

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    Вопреки ожиданиям, Эмберу удалось быстро восстановиться после изнурительного матча с Фисом.

    В прошлом году Юго дошел на «тысячнике» в Шанхае до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.86, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: Юго снова демонстрирует свой лучший теннис, однако ставить против Гаэля тоже опасно. Скорее всего, два француза проведут матч, который точно не разочарует зрителей.

    Также добавим, что в начале года Монфис выиграл у Эмбера в Дохе. Вскоре после этого Юго взял реванш, победив 38-летнего соотечественника в Дубае.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.

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    Монфис — Эмбер: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис обыграть Эмбера?
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