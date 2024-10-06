Французы Гаэль Монфис и Юго Эмбер встретятся в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль уже может быть доволен собой на текущем турнире. Пройти два раунда на «Мастерсе» в 38 лет — это действительно успех.

В первом круге французский теннисист одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.

В следующем матче Монфис выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 4:6, 6:4.

В конце сентября Монфис не прошел ни раунда на турнире в Пекине, но там его первым соперником был Даниил Медведев (3:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Лучшими результатами бывшей шестой ракетки мира в 2024-м пока остаются четвертый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и полуфинал на травяном турнире на Мальорке.

Эмбер

Юго оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. Кроме того, он получил дополнительный день отдыха после недавнего турнира в Токио.

В столице Японии Эмбер проиграл в решающем матче Артуру Фису — 7:5, 6:7, 3:6. Во второй партии он не реализовал матчбол на тай-брейке.

Несмотря на столь болезненное поражение, Эмбер очень бодро провел первый матч в Шанхае, почти разгромив Артура Казо — 6:3, 6:2.

Вопреки ожиданиям, Эмберу удалось быстро восстановиться после изнурительного матча с Фисом.

В прошлом году Юго дошел на «тысячнике» в Шанхае до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.86, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Юго снова демонстрирует свой лучший теннис, однако ставить против Гаэля тоже опасно. Скорее всего, два француза проведут матч, который точно не разочарует зрителей.

Также добавим, что в начале года Монфис выиграл у Эмбера в Дохе. Вскоре после этого Юго взял реванш, победив 38-летнего соотечественника в Дубае.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.