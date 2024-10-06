Монфис
Гаэль уже может быть доволен собой на текущем турнире. Пройти два раунда на «Мастерсе» в 38 лет — это действительно успех.
В первом круге французский теннисист одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.
В следующем матче Монфис выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 4:6, 6:4.
В конце сентября Монфис не прошел ни раунда на турнире в Пекине, но там его первым соперником был Даниил Медведев (3:6, 4:6).
Лучшими результатами бывшей шестой ракетки мира в 2024-м пока остаются четвертый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и полуфинал на травяном турнире на Мальорке.
Эмбер
Юго оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда. Кроме того, он получил дополнительный день отдыха после недавнего турнира в Токио.
В столице Японии Эмбер проиграл в решающем матче Артуру Фису — 7:5, 6:7, 3:6. Во второй партии он не реализовал матчбол на тай-брейке.
Несмотря на столь болезненное поражение, Эмбер очень бодро провел первый матч в Шанхае, почти разгромив Артура Казо — 6:3, 6:2.
Вопреки ожиданиям, Эмберу удалось быстро восстановиться после изнурительного матча с Фисом.
В прошлом году Юго дошел на «тысячнике» в Шанхае до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.86, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: Юго снова демонстрирует свой лучший теннис, однако ставить против Гаэля тоже опасно. Скорее всего, два француза проведут матч, который точно не разочарует зрителей.
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Также добавим, что в начале года Монфис выиграл у Эмбера в Дохе. Вскоре после этого Юго взял реванш, победив 38-летнего соотечественника в Дубае.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.