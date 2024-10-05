Андрей Рублёв
Jakub Mensik
Рублев
Андрей на днях признался, что в прошлом месяце у него возникли проблемы, из-за которых ему даже пришлось перенести операцию.
По-прежнему неизвестно, что именно беспокоило российского теннисиста, но зато он добавил еще несколько пугающих подробностей.
Дальше комментарий Рублева, пересказ здесь вряд ли уместен: «После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось».
В общем, в каком-то смысле Рублев на прошлой неделе совершил подвиг, сыграв на турнире в Пекине.
В столице Китая он прошел два раунда, после чего уступил в четвертьфинале Бу Юнчаокете. Теперь, когда Рублев поделился информацией о своем недавнем состоянии, поражение от китайца воспринимается совершенно иначе.
Меньшик
Якуб в первом раунде одержал победу над Педро Мартинесом — 6:1, 5:7, 6:4.
Чеху все-таки не удалось выиграть у испанского грунтовика в рамках двух сетов. Пока ему заметно не хватает стабильности даже в течение матча.
При этом стоит отметить, что Меньшик в этом году выиграл 23 из 34 матчей на харде.
Часть из них он провел в том числе на «челленджерах» и в квалификациях, но для 19-летнего теннисиста, который уже закрепился в топ-100, это все равно отличные цифры.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Меньшика букмекеры предлагают за 3.20.
Прогноз: недавние заявления Андрея просто невозможно игнорировать. Сейчас о его состоянии можно только догадываться. Но рискнем предположить, что в предстоящем матче чех как минимум частично воспользуется проблемами российского теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.