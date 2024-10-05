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    У Рублева будут проблемы в матче с Меньшиком?

    Рублев — Меньшик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Меньшик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 05 Октября 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 05:00 Jakub Mensik

    Jakub Mensik

  • Шанхай. Мужчины
    •

    Рублев

    Андрей на днях признался, что в прошлом месяце у него возникли проблемы, из-за которых ему даже пришлось перенести операцию.

    По-прежнему неизвестно, что именно беспокоило российского теннисиста, но зато он добавил еще несколько пугающих подробностей.

    Дальше комментарий Рублева, пересказ здесь вряд ли уместен: «После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это все выяснилось, потому что после пяти-шести уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось».

    В общем, в каком-то смысле Рублев на прошлой неделе совершил подвиг, сыграв на турнире в Пекине.

    Прогнозы на теннис

    В столице Китая он прошел два раунда, после чего уступил в четвертьфинале Бу Юнчаокете. Теперь, когда Рублев поделился информацией о своем недавнем состоянии, поражение от китайца воспринимается совершенно иначе.

    Меньшик

    Якуб в первом раунде одержал победу над Педро Мартинесом — 6:1, 5:7, 6:4.

    Чеху все-таки не удалось выиграть у испанского грунтовика в рамках двух сетов. Пока ему заметно не хватает стабильности даже в течение матча.

    При этом стоит отметить, что Меньшик в этом году выиграл 23 из 34 матчей на харде.

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    Часть из них он провел в том числе на «челленджерах» и в квалификациях, но для 19-летнего теннисиста, который уже закрепился в топ-100, это все равно отличные цифры.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Меньшика букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: недавние заявления Андрея просто невозможно игнорировать. Сейчас о его состоянии можно только догадываться. Но рискнем предположить, что в предстоящем матче чех как минимум частично воспользуется проблемами российского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Рублев — Меньшик: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. У Рублева будут проблемы в матче с Меньшиком?
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