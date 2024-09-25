Украинка Леся Цуренко и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Цуренко — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Леся Цуренко

Под конец сезона Цуренко совсем расклеилась, поскольку за десять последних матчей она смогла одержать только одну победу.

Физическое состояние Леси вызывает определённые сомнения, поскольку с конца весны она снималась по ходу матчей два раза.

Ближе к началу осени украинка была совсем растренирована, и нет особой надежды, что она сможет продемонстрировать какую-то вменяемую игру на турнире в Пекине.

В первом круге ей предстоит играть против вполне меняемой соперницы из Болгарии, но даже в матче против неё надежд на успешный исход поединка совсем мизер.

Виктория Томова

Большая часть сезона прошла для Томовой неудовлетворительно, но болгарская теннисистка почти всю свою карьеру внезапно просыпается осенью.

Прогнозы на теннис

Её выступления в Южной Корее нельзя назвать образцовыми, но до четвертьфинала она все же смогла дойти.

По ходу дела была обыграна немка Татьяна Мария, а также американка Аманда Анисимова. С турнира домой её отправила Вероника Кудерметова.

В матче против Цуренко именно болгарская теннисистка видится очевидной фавориткой на выход во второй раунд соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в болгарку в этом поединке: победа Цуренко — 2.50, победа Томовой — 1.45.

Прогноз: Томова не должна упустить шанс пройти во второй круг

Ставка: Ф2 (-3) за 1.75

Альтернативный прогноз: Встреча получится нервной для обеих теннисисток

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.43