София Кенин
Общий уровень игры Кенин более, чем приличный, но у неё часто случаются непредвиденные обстоятельства в сезоне, которые мешают ей на постоянной основе обыгрывать топов.
В середине лета у американской теннисистки было совсем все плохо, ибо она за пять матчей подряд не смогла победить ни разу.
На последних стартах игра Софии более-менее нормализовалась, но все равно есть над чем работать.
Даже в матче против Богдан у американской теннисистки нет преимущества, поскольку румынка также умеет играть в теннис весьма неплохо.
Анна Богдан
В последнее время у Богдан совсем редко случаются прорывы, но они все же есть. Относительно недавно Анна смогла через квалификацию забраться в четвертьфинал турнира в Кливленде.
Там она смогла выиграть четыре матча подряд, причём в качестве жертв пали далеко не самые проходные соперницы.
Но перед этой вспышкой румынка проиграла шесть матчей подряд и заметно просела в годовом рейтинге.
В поединке против Кенин румынка имеет меньше шансов на успех, нежели её соперница, но американка будет давать шансы европейской теннисистке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в амеркианку в этом поединке: победа Кенин — 1.75, победа Богдан — 1.92.
Прогноз: Богдан будет сопротивляться, но все равно проиграет
- 1.79Тревизан — Таунсенд: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.75Цуренко — Томова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.37Осорио-Серрано — Томлянович: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: П1 за 1.75
Альтернативный прогноз: Встреча затянется на много геймов, поскольку обе теннисистки не идеальны
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.53