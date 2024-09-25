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    Кенин возьмет свое за счет характера?

    Кенин — Богдан. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Пекине 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кенин — Богдан
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    София Кенин
    Американка София Кенин и румынка Анна Богдан встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Кенин — Богдан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    София Кенин

    Общий уровень игры Кенин более, чем приличный, но у неё часто случаются непредвиденные обстоятельства в сезоне, которые мешают ей на постоянной основе обыгрывать топов.

    В середине лета у американской теннисистки было совсем все плохо, ибо она за пять матчей подряд не смогла победить ни разу.

    На последних стартах игра Софии более-менее нормализовалась, но все равно есть над чем работать.

    Даже в матче против Богдан у американской теннисистки нет преимущества, поскольку румынка также умеет играть в теннис весьма неплохо.

    Анна Богдан

    В последнее время у Богдан совсем редко случаются прорывы, но они все же есть. Относительно недавно Анна смогла через квалификацию забраться в четвертьфинал турнира в Кливленде.

    Прогнозы на теннис

    Там она смогла выиграть четыре матча подряд, причём в качестве жертв пали далеко не самые проходные соперницы.

    Но перед этой вспышкой румынка проиграла шесть матчей подряд и заметно просела в годовом рейтинге.

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    В поединке против Кенин румынка имеет меньше шансов на успех, нежели её соперница, но американка будет давать шансы европейской теннисистке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в амеркианку в этом поединке: победа Кенин — 1.75, победа Богдан — 1.92.

    Прогноз: Богдан будет сопротивляться, но все равно проиграет

    Ставка: П1 за 1.75

    Альтернативный прогноз: Встреча затянется на много геймов, поскольку обе теннисистки не идеальны

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.53

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    Кенин — Богдан: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на теннис. Кенин возьмет свое за счет характера?
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