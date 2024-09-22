Немец Александр Зверев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в рамках Кубка Лейвера. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в субботу проиграл американцу Тейлору Фрицу — 4:6, 5:7.

Зверев пятый раз участвует в Кубке Лейвера и для него это всего лишь второе поражение на этом выставочном турнире.

Но куда больше Саша расстроен тем фактом, что он проиграл Фрицу третий раз последние несколько месяцев.

Ранее Зверев уступил Тейлору на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. Это явно может свидетельствовать о потере уверенности.

При этом после матча немецкий теннисист вовсю обвинял ATP (если что, не имеет никакого отношения к организации Кубка Лейвера), рассуждая о чересчур плотном графике соревнований в туре и намекая на усталость. Может, и так, но от участия в финансово выгодном выставочном турнире он тоже не стал отказываться.

Тиафо

Фрэнсис в субботу одержал победу над Даниилом Медведевым и принес сборной Мира важнейшие два очка.

Американец красиво переиграл российского теннисиста на супер тай-брейке — 3:6, 6:4, 10:5.

В первом сете у Тиафо вообще ничего не получалось на подаче — Медведев спокойно сделал два брейка. Начиная со второй партии у соперника, по сути, вообще не было никаких шансов на приеме.

Тиафо в очередной раз подтвердил, что может стать серьезной проблемой для любого игрока из топ-5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.46, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: Саша ведет 7:1 в личных встречах с Фрэнсисом. Хороший аргумент в пользу немецкого теннисиста, но не будем забывать, что у Медведева до вчерашнего дня тоже была внушительная серия побед над американцем. Сейчас на это не стоит сильно обращать внимание. Скорее всего, Тиафо проведет еще один сильный матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.01.