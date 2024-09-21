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    Музетти проиграет О`Коннеллу на решающем тай-брейке?

    Музетти — О`Коннелл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Чэнду 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — О`Коннелл
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — О`Коннелл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 21 Сентября 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 09:30 Christopher O'Connell

    Christopher O'Connell

  • Чэнду. Мужчины
    •

    Музетти

    Итальянский теннисист попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Для него это будет первый матч после US Open.

    В Нью-Йорке Музетти дошел до третьего раунда — выиграл у Райли Опелки и Миомира Кецмановича, после чего уступил Брэндону Накашиме.

    В принципе, как и ожидалось, после Олимпиады у Лоренцо начался спад. Первые летние месяцы получились для него чересчур насыщенными.

    В июне Музетти дошел до финала в Лондоне и до полуфинала в Штутгарте, а в июле остановился в шаге от финала на Уимблдоне, сыграл в решающем матче в Умаге и взял бронзу на Играх в Париже.

    Прогнозы на теннис

    Теперь Музетти постарается защитить очки за прошлогодний полуфинал в Чэнду.

    О`Коннелл

    Кристофер в первом раунде одержал победу над Павлом Котовым — 6:4, 7:5.

    Австралиец просто идеально играл на своей подаче — у российского теннисиста за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

    О`Коннелл продлил победную серию до шести матчей — на прошлой недели он выиграл «челленджер» в Гуанчжоу.

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    Также стоит отметить, что представитель Зеленого континента выиграл два матча на US Open — у Николаса Харри и Маттиа Беллуччи.

    В прошлом году О`Коннелл дошел в Чэнду до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.58, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: не факт, что итальянец подтвердит статус фаворита. Как минимум сет австралиец точно возьмет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Музетти — О`Коннелл: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на теннис. Музетти проиграет О`Коннеллу на решающем тай-брейке?
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