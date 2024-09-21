Лоренцо Музетти
Christopher O'Connell
Музетти
Итальянский теннисист попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Для него это будет первый матч после US Open.
В Нью-Йорке Музетти дошел до третьего раунда — выиграл у Райли Опелки и Миомира Кецмановича, после чего уступил Брэндону Накашиме.
В принципе, как и ожидалось, после Олимпиады у Лоренцо начался спад. Первые летние месяцы получились для него чересчур насыщенными.
В июне Музетти дошел до финала в Лондоне и до полуфинала в Штутгарте, а в июле остановился в шаге от финала на Уимблдоне, сыграл в решающем матче в Умаге и взял бронзу на Играх в Париже.
Теперь Музетти постарается защитить очки за прошлогодний полуфинал в Чэнду.
О`Коннелл
Кристофер в первом раунде одержал победу над Павлом Котовым — 6:4, 7:5.
Австралиец просто идеально играл на своей подаче — у российского теннисиста за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.
О`Коннелл продлил победную серию до шести матчей — на прошлой недели он выиграл «челленджер» в Гуанчжоу.
Также стоит отметить, что представитель Зеленого континента выиграл два матча на US Open — у Николаса Харри и Маттиа Беллуччи.
В прошлом году О`Коннелл дошел в Чэнду до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.58, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: не факт, что итальянец подтвердит статус фаворита. Как минимум сет австралиец точно возьмет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.