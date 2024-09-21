Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — О`Коннелл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Итальянский теннисист попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Для него это будет первый матч после US Open.

В Нью-Йорке Музетти дошел до третьего раунда — выиграл у Райли Опелки и Миомира Кецмановича, после чего уступил Брэндону Накашиме.

В принципе, как и ожидалось, после Олимпиады у Лоренцо начался спад. Первые летние месяцы получились для него чересчур насыщенными.

В июне Музетти дошел до финала в Лондоне и до полуфинала в Штутгарте, а в июле остановился в шаге от финала на Уимблдоне, сыграл в решающем матче в Умаге и взял бронзу на Играх в Париже.

Прогнозы на теннис

Теперь Музетти постарается защитить очки за прошлогодний полуфинал в Чэнду.

О`Коннелл

Кристофер в первом раунде одержал победу над Павлом Котовым — 6:4, 7:5.

Австралиец просто идеально играл на своей подаче — у российского теннисиста за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

О`Коннелл продлил победную серию до шести матчей — на прошлой недели он выиграл «челленджер» в Гуанчжоу.

Также стоит отметить, что представитель Зеленого континента выиграл два матча на US Open — у Николаса Харри и Маттиа Беллуччи.

В прошлом году О`Коннелл дошел в Чэнду до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.58, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: не факт, что итальянец подтвердит статус фаворита. Как минимум сет австралиец точно возьмет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.