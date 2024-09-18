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    Самсонова отправит Кудерметову домой?

    Кудерметова — Самсонова: прогноз и ставка — 18.09.2024

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Вероника Кудерметова Прогнозы на Людмила Самсонова
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Две россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова встретятся во втором круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Вероника Кудерметова

    Перед стартом турнира в Сеуле были большие сомнения, что Кудерметова сможет справиться с психологическим давлением после провала на кортах Гвадалахары.

    Россиянке повезло, что в первом круге ей выпало играть с еле живой Чжан Шуай, но даже перед игрой против китаянки присутствовала некая тревога.

    В целом игра получилась довольно спокойной, где Кудерметова была максимально собрана на протяжении обоих сетов и заслуженно победила.

    В поединке против Самсоновой ей будет крайне тяжело, поскольку Людмила уже давно сильнее Вероники по большинству компонентов игры.

    Людмила Самсонова

    Вторая часть этого сезона получается для Самсоновой примерно такой же, как и год назад. Людмила чувствует уверенность в своих силах и старается улучшат игру на более поздних стадиях.

    Прогнозы на теннис

    После «Открытого чемпионата США» по теннису Людмила не сыграла ни одного матча, а там она вылетела в третьем круге, проиграв Иге Свентек.

    Стартовать на турнире в Южной Корее ей придется матчем против соотечественницы Вероники Кудерметовой.

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    Игра для Людмилы ожидается довольно простой, поскольку уровень двух соперниц на текущий момент времени просто несопоставим.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Людмилу в этом поединке: победа Кудерметовой — 2.47, победа Самсоновой — 1.55.

    Прогноз: Самсонова видится более реальной претенденткой на победу

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.88

    Альтернативный прогноз: Упорного тенниса между теннисистками не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25

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    Кудерметова — Самсонова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова отправит Кудерметову домой?
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