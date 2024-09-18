Вероника Кудерметова
Перед стартом турнира в Сеуле были большие сомнения, что Кудерметова сможет справиться с психологическим давлением после провала на кортах Гвадалахары.
Россиянке повезло, что в первом круге ей выпало играть с еле живой Чжан Шуай, но даже перед игрой против китаянки присутствовала некая тревога.
В целом игра получилась довольно спокойной, где Кудерметова была максимально собрана на протяжении обоих сетов и заслуженно победила.
В поединке против Самсоновой ей будет крайне тяжело, поскольку Людмила уже давно сильнее Вероники по большинству компонентов игры.
Людмила Самсонова
Вторая часть этого сезона получается для Самсоновой примерно такой же, как и год назад. Людмила чувствует уверенность в своих силах и старается улучшат игру на более поздних стадиях.
После «Открытого чемпионата США» по теннису Людмила не сыграла ни одного матча, а там она вылетела в третьем круге, проиграв Иге Свентек.
Стартовать на турнире в Южной Корее ей придется матчем против соотечественницы Вероники Кудерметовой.
Игра для Людмилы ожидается довольно простой, поскольку уровень двух соперниц на текущий момент времени просто несопоставим.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Людмилу в этом поединке: победа Кудерметовой — 2.47, победа Самсоновой — 1.55.
Прогноз: Самсонова видится более реальной претенденткой на победу
Ставка: Ф2 (-3) за 1.88
Альтернативный прогноз: Упорного тенниса между теннисистками не получится
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25