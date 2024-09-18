Две россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова встретятся во втором круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вероника Кудерметова

Перед стартом турнира в Сеуле были большие сомнения, что Кудерметова сможет справиться с психологическим давлением после провала на кортах Гвадалахары.

Россиянке повезло, что в первом круге ей выпало играть с еле живой Чжан Шуай, но даже перед игрой против китаянки присутствовала некая тревога.

В целом игра получилась довольно спокойной, где Кудерметова была максимально собрана на протяжении обоих сетов и заслуженно победила.

В поединке против Самсоновой ей будет крайне тяжело, поскольку Людмила уже давно сильнее Вероники по большинству компонентов игры.

Людмила Самсонова

Вторая часть этого сезона получается для Самсоновой примерно такой же, как и год назад. Людмила чувствует уверенность в своих силах и старается улучшат игру на более поздних стадиях.

Прогнозы на теннис

После «Открытого чемпионата США» по теннису Людмила не сыграла ни одного матча, а там она вылетела в третьем круге, проиграв Иге Свентек.

Стартовать на турнире в Южной Корее ей придется матчем против соотечественницы Вероники Кудерметовой.

Игра для Людмилы ожидается довольно простой, поскольку уровень двух соперниц на текущий момент времени просто несопоставим.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Людмилу в этом поединке: победа Кудерметовой — 2.47, победа Самсоновой — 1.55.

Прогноз: Самсонова видится более реальной претенденткой на победу

Ставка: Ф2 (-3) за 1.88

Альтернативный прогноз: Упорного тенниса между теннисистками не получится

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25