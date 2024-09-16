Аранча Рус
Обычно перед стартом осеннего отрезка Рус заметно сбавляет обороты, но пока что никаких предпосылок к этому не видно.
На «Us Open» голландская теннисистка сыграла в свою силу, пройдя один круг и отправив домой румынку Богдан.
А до этого она смогла добраться до стадии четвертьфинала в Кливленде, где её дальше по дистанции не пустила Маккартни Кесслер, которая в итоге и выиграла тот турнир.
Матч против Костюк не будет легкой прогулкой для европейской спортсменки, поскольку Марта прибавляет от месяца к месяцу.
Марта Костюк
Этот сезон Костюк проводит на достойном уровне, и её результаты значительно выросли по сравнению с тем, что мы могли наблюдать год назад.
На турнире в Нью-Йорке украинку отправила Эмма Наварро, которая за круг до этого выбила из турнира как раз Аранчу Рус.
Кроме этого Марта отлично выступила на Олимпиаде, добравшись до четвертьфинала, совсем чуть-чуть уступив Векич за выход в четверку сильнейших.
В игре против Рус расслабляться не стоит, поскольку теннисистки провели между собой две встречи, и каждая из них выиграла по одному матчу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Рус — 3.66, победа Костюк — 1.29.
Прогноз: Костюк выиграет предстоящую встречу без особых проблем
- 1.75Стирнс — Радукану: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.00Томлянович — Чан: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.83Стивенс — Баптист: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.67
Альтернативный прогноз: Игра не будет длительной, поэтому на много геймов рассчитывать не стоит
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.19