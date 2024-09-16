Голландка Аранча Рус и украинка Марта Костюк встретятся в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Рус — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аранча Рус

Обычно перед стартом осеннего отрезка Рус заметно сбавляет обороты, но пока что никаких предпосылок к этому не видно.

На «Us Open» голландская теннисистка сыграла в свою силу, пройдя один круг и отправив домой румынку Богдан.

А до этого она смогла добраться до стадии четвертьфинала в Кливленде, где её дальше по дистанции не пустила Маккартни Кесслер, которая в итоге и выиграла тот турнир.

Матч против Костюк не будет легкой прогулкой для европейской спортсменки, поскольку Марта прибавляет от месяца к месяцу.

Марта Костюк

Этот сезон Костюк проводит на достойном уровне, и её результаты значительно выросли по сравнению с тем, что мы могли наблюдать год назад.

Прогнозы на теннис

На турнире в Нью-Йорке украинку отправила Эмма Наварро, которая за круг до этого выбила из турнира как раз Аранчу Рус.

Кроме этого Марта отлично выступила на Олимпиаде, добравшись до четвертьфинала, совсем чуть-чуть уступив Векич за выход в четверку сильнейших.

В игре против Рус расслабляться не стоит, поскольку теннисистки провели между собой две встречи, и каждая из них выиграла по одному матчу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Рус — 3.66, победа Костюк — 1.29.

Прогноз: Костюк выиграет предстоящую встречу без особых проблем

Ставка: Ф2 (-4) за 1.67

Альтернативный прогноз: Игра не будет длительной, поэтому на много геймов рассчитывать не стоит

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.19