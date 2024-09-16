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    Рус сможет навязать сопротивление Костюк?

    Рус — Костюк: прогноз и ставка — 16.09.2024

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    Прогноз и ставки на Рус — Костюк
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    Марта Костюк
    Голландка Аранча Рус и украинка Марта Костюк встретятся в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Рус — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Аранча Рус

    Обычно перед стартом осеннего отрезка Рус заметно сбавляет обороты, но пока что никаких предпосылок к этому не видно.

    На «Us Open» голландская теннисистка сыграла в свою силу, пройдя один круг и отправив домой румынку Богдан.

    А до этого она смогла добраться до стадии четвертьфинала в Кливленде, где её дальше по дистанции не пустила Маккартни Кесслер, которая в итоге и выиграла тот турнир.

    Матч против Костюк не будет легкой прогулкой для европейской спортсменки, поскольку Марта прибавляет от месяца к месяцу.

    Марта Костюк

    Этот сезон Костюк проводит на достойном уровне, и её результаты значительно выросли по сравнению с тем, что мы могли наблюдать год назад.

    Прогнозы на теннис

    На турнире в Нью-Йорке украинку отправила Эмма Наварро, которая за круг до этого выбила из турнира как раз Аранчу Рус.

    Кроме этого Марта отлично выступила на Олимпиаде, добравшись до четвертьфинала, совсем чуть-чуть уступив Векич за выход в четверку сильнейших.

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    В игре против Рус расслабляться не стоит, поскольку теннисистки провели между собой две встречи, и каждая из них выиграла по одному матчу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Рус — 3.66, победа Костюк — 1.29.

    Прогноз: Костюк выиграет предстоящую встречу без особых проблем

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.67

    Альтернативный прогноз: Игра не будет длительной, поэтому на много геймов рассчитывать не стоит

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.19

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    Рус — Костюк: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на теннис. Рус сможет навязать сопротивление Костюк?
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