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    Сможет ли Александрова пройти первый круг в Сеуле?

    Александрова — Лепченко: прогноз и ставка — 16.09.2024

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Варвара Лепченко
    Прогноз и ставки на Александрова — Лепченко
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Варвары Лепченко в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Лепченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина в прошлом месяце выиграла два матча на US Open и дошла до полуфинала в Монтеррее.

    На мэйджоре в Нью-Йорке российская теннисистка с трудом выиграла у Виктории Томовой и Ивы Йович, после чего уступила будущей чемпионке Арине Соболенко. Правда, в матче с белорусской ей удалось взять один сет.

    В мексиканском Монтеррее Александрова победила Ренату Сарасуа и Юэ Юань. Дальше было поражение от Лулу Зун на решающем тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    Александрова в 2022 году стала чемпионкой турнира в Сеуле. В прошлом сезоне она прошла лишь первый круг, после чего сенсационно уступила Янине Викмайер.

    Лепченко

    Варвара пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она уверенно переиграла сербку Наталию Стеванович.

    В конце августа 38-летняя теннисистка прошла квалификацию на Открытом чемпионате США.

    Более того, в основной сетке американка добралась до второго раунда. Правда, тут не обошлось без везения — 17-летняя Бренда Фрухвиртова уже в начале матча получила травму и отказалась от продолжения борьбы.

    После этого бывшая 19-я ракетка мира (сейчас — 167-я) проиграла россиянке Анастасии Потаповой (3:6, 4:6).

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    В текущем сезоне Лепченко до сих пор демонстрировала свои лучшие результаты на турнирах ITF. На некоторых (в Брешии и Риме) ей даже удалось дойти до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Лепченко букмекеры предлагают за 3.70.

    Прогноз: в этом матче у Екатерины не должно быть серьезных проблем. Скорее всего, ей хватит двух сетов для победы над американкой.

    Рекомендуемая ставка: победа Александровой в двух сетах за 1.82.

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    Александрова — Лепченко: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова пройти первый круг в Сеуле?
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