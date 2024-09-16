Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Варвары Лепченко в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Лепченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина в прошлом месяце выиграла два матча на US Open и дошла до полуфинала в Монтеррее.

На мэйджоре в Нью-Йорке российская теннисистка с трудом выиграла у Виктории Томовой и Ивы Йович, после чего уступила будущей чемпионке Арине Соболенко. Правда, в матче с белорусской ей удалось взять один сет.

В мексиканском Монтеррее Александрова победила Ренату Сарасуа и Юэ Юань. Дальше было поражение от Лулу Зун на решающем тай-брейке.

Прогнозы на теннис

Александрова в 2022 году стала чемпионкой турнира в Сеуле. В прошлом сезоне она прошла лишь первый круг, после чего сенсационно уступила Янине Викмайер.

Лепченко

Варвара пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она уверенно переиграла сербку Наталию Стеванович.

В конце августа 38-летняя теннисистка прошла квалификацию на Открытом чемпионате США.

Более того, в основной сетке американка добралась до второго раунда. Правда, тут не обошлось без везения — 17-летняя Бренда Фрухвиртова уже в начале матча получила травму и отказалась от продолжения борьбы.

После этого бывшая 19-я ракетка мира (сейчас — 167-я) проиграла россиянке Анастасии Потаповой (3:6, 4:6).

В текущем сезоне Лепченко до сих пор демонстрировала свои лучшие результаты на турнирах ITF. На некоторых (в Брешии и Риме) ей даже удалось дойти до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Лепченко букмекеры предлагают за 3.70.

Прогноз: в этом матче у Екатерины не должно быть серьезных проблем. Скорее всего, ей хватит двух сетов для победы над американкой.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой в двух сетах за 1.82.