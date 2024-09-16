Александрова
Екатерина в прошлом месяце выиграла два матча на US Open и дошла до полуфинала в Монтеррее.
На мэйджоре в Нью-Йорке российская теннисистка с трудом выиграла у Виктории Томовой и Ивы Йович, после чего уступила будущей чемпионке Арине Соболенко. Правда, в матче с белорусской ей удалось взять один сет.
В мексиканском Монтеррее Александрова победила Ренату Сарасуа и Юэ Юань. Дальше было поражение от Лулу Зун на решающем тай-брейке.
Александрова в 2022 году стала чемпионкой турнира в Сеуле. В прошлом сезоне она прошла лишь первый круг, после чего сенсационно уступила Янине Викмайер.
Лепченко
Варвара пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она уверенно переиграла сербку Наталию Стеванович.
В конце августа 38-летняя теннисистка прошла квалификацию на Открытом чемпионате США.
Более того, в основной сетке американка добралась до второго раунда. Правда, тут не обошлось без везения — 17-летняя Бренда Фрухвиртова уже в начале матча получила травму и отказалась от продолжения борьбы.
После этого бывшая 19-я ракетка мира (сейчас — 167-я) проиграла россиянке Анастасии Потаповой (3:6, 4:6).
В текущем сезоне Лепченко до сих пор демонстрировала свои лучшие результаты на турнирах ITF. На некоторых (в Брешии и Риме) ей даже удалось дойти до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Лепченко букмекеры предлагают за 3.70.
Прогноз: в этом матче у Екатерины не должно быть серьезных проблем. Скорее всего, ей хватит двух сетов для победы над американкой.
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Рекомендуемая ставка: победа Александровой в двух сетах за 1.82.