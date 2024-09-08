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    Синнер обыграет Фрица и возьмет второй титул «Большого шлема»?

    Синнер — Фриц: прогноз и ставка — 08.09.2024

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    Прогноз и ставки на Синнер — Фриц
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 8 сентября, начало — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник второй раз в сезоне сыграет в финале на турнире «Большого шлема». В январе он стал победителем Australian Open.

    На текущем турнире у итальянского теннисиста пока не было по-настоящему сложных матчей. До сих пор он проиграл лишь два сета — в первом круге против Маккензи Макдональда и в четвертьфинале против Даниила Медведева.

    В полуфинале Синнер остановил британца Джека Дрейпера. Напряжение, конечно, было, но все равно хватил трех сетов — 7:5, 7:6, 6:2.

    Также стоит отметить, что ранее в 2024-м Синнер выиграл пять титулов. При этом в текущем сезоне он еще ни разу не проигрывал в финалах.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Синнер выиграл 22 матча в рамках «Больших шлемов». Ранее подобное удавалось только легендам тура — Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею.

    Фриц

    Тейлор впервые в карьере сыграет в финале на турнире «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом на этом уровне был четвертьфинал.

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    • Фриц стал вторым после Каспера Рууда самым сенсационным финалистом US Open за последние семь лет.

    Перед началом турнира на выход американца в финал в Нью-Йорке можно было поставить за 50.00.

    Да, Фрицу не пришлось играть против Новака Джоковича или Карлоса Алькараса, но у него все равно была тяжелейшая сетка.

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    Во втором раунде Тейлор выиграл у Маттео Берреттини, в четвертом — у Каспера Рууда, в четвертьфинале — у Саши Зверева, а в полуфинале — у Фрэнсиса Тиафо.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.27, победу Фрица букмекеры предлагают 3.92.

    Прогноз: к сожалению, случится то, чего многие больше всего боялись. Этот финал без интриги.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.62.

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    Синнер — Фриц: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Фрица и возьмет второй титул «Большого шлема»?
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