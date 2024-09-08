Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 8 сентября, начало — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник второй раз в сезоне сыграет в финале на турнире «Большого шлема». В январе он стал победителем Australian Open.

На текущем турнире у итальянского теннисиста пока не было по-настоящему сложных матчей. До сих пор он проиграл лишь два сета — в первом круге против Маккензи Макдональда и в четвертьфинале против Даниила Медведева.

В полуфинале Синнер остановил британца Джека Дрейпера. Напряжение, конечно, было, но все равно хватил трех сетов — 7:5, 7:6, 6:2.

Также стоит отметить, что ранее в 2024-м Синнер выиграл пять титулов. При этом в текущем сезоне он еще ни разу не проигрывал в финалах.

Прогнозы на теннис

В этом году Синнер выиграл 22 матча в рамках «Больших шлемов». Ранее подобное удавалось только легендам тура — Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею.

Фриц

Тейлор впервые в карьере сыграет в финале на турнире «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом на этом уровне был четвертьфинал.

Фриц стал вторым после Каспера Рууда самым сенсационным финалистом US Open за последние семь лет.

Перед началом турнира на выход американца в финал в Нью-Йорке можно было поставить за 50.00.

Да, Фрицу не пришлось играть против Новака Джоковича или Карлоса Алькараса, но у него все равно была тяжелейшая сетка.

Во втором раунде Тейлор выиграл у Маттео Берреттини, в четвертом — у Каспера Рууда, в четвертьфинале — у Саши Зверева, а в полуфинале — у Фрэнсиса Тиафо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.27, победу Фрица букмекеры предлагают 3.92.

Прогноз: к сожалению, случится то, чего многие больше всего боялись. Этот финал без интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 2.62.