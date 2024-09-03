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    Фриц — Зверев: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 20:30

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    Прогноз и ставки на Фриц — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 03 Сентября 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 20:30 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
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    Фриц

    Тейлор второй год подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертьфинала. На данный момент это его лучший результат.

    Это уже третий в сезоне турнир «Большого шлема», на котором американец добрался до 1/4 финала.

    При этом Фриц пока ни разу не проходил на «Шлемах» дальше четвертьфинала.

    Фриц уверенно преодолел первые три раунда, после чего одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом — 3:6, 6:4, 6:3, 6:2.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Также стоит отметить его победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором круге — 6:3, 7:6, 6:1.

    Зверев

    Саша тем временем четвертый год подряд дошел на US Open до четвертьфинала. Его лучшим результатом в Нью-Йорке пока остается выход в финал в 2020-м.

    В четвертом круге Зверев остановил Брэндона Накашиму, который перед этим выбил Хольгера Руне и Лоренцо Музетти.

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    • Для немецкого теннисиста начало матча против американца тоже получилось непростым — соперник уверенно забрал первый сет. Но в дальнейшем Зверев почти тотально доминировал — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

    Благодаря этой победе Зверев седьмой раз в карьере гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

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    В остальных раундах Саша выиграл у Максимилиана Мартерера, Александра Мюллера и Томаса Этчеверри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.56, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: американец выиграет у Саши только в том случае, если будет регулярно забирать очки на подаче, а это почти нереально в матче против такого соперника.

    Как ни странно, считаем, что интрига здесь практически отсутствует, несмотря на то, что афиша действительно привлекательная.

    Прекрасно помним о том, что на Уимблдоне Зверев отдал Фрицу матч, в котором вел 2-0 по сетам. Но теннис на траве это отдельная история, поэтому сейчас нет смысла сильно заострять внимание на их предыдущей встрече.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 3.60.

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    Фриц — Зверев: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 03.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев разгромить Фрица?
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