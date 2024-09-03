Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор второй год подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертьфинала. На данный момент это его лучший результат.

Это уже третий в сезоне турнир «Большого шлема», на котором американец добрался до 1/4 финала.

При этом Фриц пока ни разу не проходил на «Шлемах» дальше четвертьфинала.

Фриц уверенно преодолел первые три раунда, после чего одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом — 3:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Прогнозы и ставки на US Open

Также стоит отметить его победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором круге — 6:3, 7:6, 6:1.

Зверев

Саша тем временем четвертый год подряд дошел на US Open до четвертьфинала. Его лучшим результатом в Нью-Йорке пока остается выход в финал в 2020-м.

В четвертом круге Зверев остановил Брэндона Накашиму, который перед этим выбил Хольгера Руне и Лоренцо Музетти.

Для немецкого теннисиста начало матча против американца тоже получилось непростым — соперник уверенно забрал первый сет. Но в дальнейшем Зверев почти тотально доминировал — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Благодаря этой победе Зверев седьмой раз в карьере гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

В остальных раундах Саша выиграл у Максимилиана Мартерера, Александра Мюллера и Томаса Этчеверри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.56, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: американец выиграет у Саши только в том случае, если будет регулярно забирать очки на подаче, а это почти нереально в матче против такого соперника.

Как ни странно, считаем, что интрига здесь практически отсутствует, несмотря на то, что афиша действительно привлекательная.

Прекрасно помним о том, что на Уимблдоне Зверев отдал Фрицу матч, в котором вел 2-0 по сетам. Но теннис на траве это отдельная история, поэтому сейчас нет смысла сильно заострять внимание на их предыдущей встрече.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в трех сетах за 3.60.