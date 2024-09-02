Россиянин Даниил Медведев сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну второй раз в сезоне дошел до четвертого круга на турнире «Большого шлема».

В январе австралиец добрался до этой стадии на Australian Open. Тогда главным сюрпризом стала его победа над Григором Димитровым в третьем раунде.

Текущий турнир Боржеш начал с разгромной победы над аргентинцем Федерико Корией.

В следующем матче 34-я ракетка мира выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса — 6:4,

7:5, 7:5.

Прогнозы и ставки на US Open

В третьем круге Боржеш одержал волевую победу над чехом Якубом Меньшиком — 6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0.

Медведев

Даниил стал одним из пяти теннисистов, которые в этом году вышли во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлема».

С учетом того, какие настроения были перед US Open, это тоже можно считать серьезным достижением.

Хотя теперь Медведев наверняка мечтает даже о титуле, понимая, что этот путь стал гораздо проще после сенсационных поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

В предыдущих раундах чемпион US Open-2021 проиграл лишь один сет — дополнительная партия понадобилась в матче против Душана Лайовича.

После этого Медведев выиграл у венгра Фабиана Марожана и итальянца Флавио Коболли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 7.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: именно Даниил не позволил Нуну выйти в четвертьфинал Australian Open. В том матче португальцу удалось взять один сет, еще в одном он уступил только на тай-брейке. Медведеву тогда повезло, что соперник оказался не готов к затяжному матчу.

Боржеш действительно опасен, однако мы считаем, что россиянин снова выиграет в рамках трех сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в трех сетах за 1.92.