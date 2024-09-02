ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Ливерпуль»Провал Каземиро и дубль Диаса. «Ливерпуль» унизил Тен Хага и «МЮ» на «Олд Траффорд» Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» Черный день «Локомотива». «Краснодар» на чужом поле разгромил москвичей Евгений КузнецовСКА и все остальные? Превью нового сезона КХЛ
  • 08:42
    • Соболенко обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал US Open
  • 00:31
    • Дубль Мбаппе принес победу «Реалу» над «Бетисом»
  • 23:47
    • «ПСЖ» обыграл «Лилль» в Лиге 1
  • 23:41
    • «Ювентус» не смог победить «Рому»
  • 23:12
    • Рублев вылетел с US Open
    Все новости спорта

    У Медведева снова будут проблемы в матче с Боржешем?

    Боржеш — Медведев: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 20:30

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Нуну Боргеш
    Прогноз и ставки на Боржеш — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    Нуну второй раз в сезоне дошел до четвертого круга на турнире «Большого шлема».

    В январе австралиец добрался до этой стадии на Australian Open. Тогда главным сюрпризом стала его победа над Григором Димитровым в третьем раунде.

    Текущий турнир Боржеш начал с разгромной победы над аргентинцем Федерико Корией.

    В следующем матче 34-я ракетка мира выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса — 6:4,
    7:5, 7:5.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В третьем круге Боржеш одержал волевую победу над чехом Якубом Меньшиком — 6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0.

    Медведев

    Даниил стал одним из пяти теннисистов, которые в этом году вышли во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлема».

    С учетом того, какие настроения были перед US Open, это тоже можно считать серьезным достижением.

    Хотя теперь Медведев наверняка мечтает даже о титуле, понимая, что этот путь стал гораздо проще после сенсационных поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

    В предыдущих раундах чемпион US Open-2021 проиграл лишь один сет — дополнительная партия понадобилась в матче против Душана Лайовича.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    После этого Медведев выиграл у венгра Фабиана Марожана и итальянца Флавио Коболли.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 7.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: именно Даниил не позволил Нуну выйти в четвертьфинал Australian Open. В том матче португальцу удалось взять один сет, еще в одном он уступил только на тай-брейке. Медведеву тогда повезло, что соперник оказался не готов к затяжному матчу.

    Боржеш действительно опасен, однако мы считаем, что россиянин снова выиграет в рамках трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева в трех сетах за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Свентек — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Возняцки — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Мухова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шнайдер — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ротор — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Амкар — Торпедо Миасс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Польша
  • Футбол
  • 05/09/2024 в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Боржеш — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.09.2024. Прогнозы на теннис. У Медведева снова будут проблемы в матче с Боржешем?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры