Боржеш
Нуну второй раз в сезоне дошел до четвертого круга на турнире «Большого шлема».
В январе австралиец добрался до этой стадии на Australian Open. Тогда главным сюрпризом стала его победа над Григором Димитровым в третьем раунде.
Текущий турнир Боржеш начал с разгромной победы над аргентинцем Федерико Корией.
В следующем матче 34-я ракетка мира выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса — 6:4,
7:5, 7:5.
В третьем круге Боржеш одержал волевую победу над чехом Якубом Меньшиком — 6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0.
Медведев
Даниил стал одним из пяти теннисистов, которые в этом году вышли во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлема».
С учетом того, какие настроения были перед US Open, это тоже можно считать серьезным достижением.
Хотя теперь Медведев наверняка мечтает даже о титуле, понимая, что этот путь стал гораздо проще после сенсационных поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.
В предыдущих раундах чемпион US Open-2021 проиграл лишь один сет — дополнительная партия понадобилась в матче против Душана Лайовича.
После этого Медведев выиграл у венгра Фабиана Марожана и итальянца Флавио Коболли.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 7.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: именно Даниил не позволил Нуну выйти в четвертьфинал Australian Open. В том матче португальцу удалось взять один сет, еще в одном он уступил только на тай-брейке. Медведеву тогда повезло, что соперник оказался не готов к затяжному матчу.
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Боржеш действительно опасен, однако мы считаем, что россиянин снова выиграет в рамках трех сетов.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева в трех сетах за 1.92.