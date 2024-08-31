Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет против полячки Иги Свентек в третьем круге US Open. Матч пройдёт 31 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Павлюченкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свентек

В нынешнем розгрыше US Open Ига Свентек буквально уничтожает своих соперниц на пути. В первом круге первая ракетка мира переиграла россиянку Камиллу Рахимову (6:4, 7:6).

Во втором раунде Открытого чемпионата США польская теннисистка добилась уверенной победы над японской спортсменкой Ены Сибахара, отдав сопернице лишь один гейм (6:0, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час и 6 минут игрового времени.

В матче второго круга Ига Свентек не допустила ни одной ошибки на своей подаче, совершила 4 эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Прогнозы и ставки на US Open

На данный момент Ига Свентек занимает 1 место в рейтинге WTA.

Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова совершила камбэк во втором круге Открытого чемпионата США по теннису. Поединок против итальянки Элизабетты Кочиаретто для россиянки начался неудачно, наша спортсменка уступила в первом сете (5:7).

По ходу поединка Павлюченковой пришлось догонять соперницу, чтобы не покинуть нью-йоркский «мэйджор» на самых ранних стадиях. Второй и третий сеты остались за спортсменкой из России (6:1,6:2). На корте соперницы провели 2 часа 24 минуты.

В первом круге US Open Анастасия Павлюченкова выиграла у австралиийки Тэйлы Престон (6:2, 6:0).

Анастасия Павлюченкова занимает 27 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.08, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 7.90.

Прогноз: Ига Свентек не должна столкнуться с сопротивление со стороны Анастасии Павлюченковой. Ожидаем уверенной победы первой ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: Победа Иги Свентек с форой (-6) с коэффициентом 1.90.