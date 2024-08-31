Ига Свёнтек
Анастасия Павлюченкова
Свентек
В нынешнем розгрыше US Open Ига Свентек буквально уничтожает своих соперниц на пути. В первом круге первая ракетка мира переиграла россиянку Камиллу Рахимову (6:4, 7:6).
Во втором раунде Открытого чемпионата США польская теннисистка добилась уверенной победы над японской спортсменкой Ены Сибахара, отдав сопернице лишь один гейм (6:0, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час и 6 минут игрового времени.
В матче второго круга Ига Свентек не допустила ни одной ошибки на своей подаче, совершила 4 эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов.
На данный момент Ига Свентек занимает 1 место в рейтинге WTA.
Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова совершила камбэк во втором круге Открытого чемпионата США по теннису. Поединок против итальянки Элизабетты Кочиаретто для россиянки начался неудачно, наша спортсменка уступила в первом сете (5:7).
По ходу поединка Павлюченковой пришлось догонять соперницу, чтобы не покинуть нью-йоркский «мэйджор» на самых ранних стадиях. Второй и третий сеты остались за спортсменкой из России (6:1,6:2). На корте соперницы провели 2 часа 24 минуты.
В первом круге US Open Анастасия Павлюченкова выиграла у австралиийки Тэйлы Престон (6:2, 6:0).
Анастасия Павлюченкова занимает 27 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.08, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 7.90.
Прогноз: Ига Свентек не должна столкнуться с сопротивление со стороны Анастасии Павлюченковой. Ожидаем уверенной победы первой ракетки мира.
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Рекомендуемая ставка: Победа Иги Свентек с форой (-6) с коэффициентом 1.90.