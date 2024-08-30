Элина Свитолина
Уровень квалификации Свитолиной всем прекрасно известен, но даже она иногда может играть плохо.
На последних соревнованиях у украинки не все клеилось, как нужно, но Элина обладает уникальным качеством — она может собираться на важные турниры.
На всех покрытиях Свитолина играет примерно одинаково, что она отлично подтвердила по первым двум матчам на «UsOpen». Были обыграны аргентинка Карле и соотечественница Калинина.
Матч против Гауфф может закончить турнирный путь украинки в Нью-Йорке, но она постарается сделать все возможное, чтобы этого не произошло.
Коко Гауфф
Отстаивать завоеванный титул всегда сложнее, чем побеждать в первый раз, поэтому перед Гауфф в этом году стоит очень сложная задача.
На вероятность такого исхода можно было бы надеяться, если бы Коко играла примерно так, как год назад, но даже этого нет.
При всем этом начало домашнего турнира получилось весьма даже удачным и простым. Гауфф и Мария не смогли оказать никакого сопротивления американской теннисистке.
В матче против Свитолиной могут возникнуть проблемы, но только если Кори придумает их самостоятельно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Свитолиной — 2.90, победа Гауфф — 1.42.
Прогноз: Гауфф не испытает проблем с добычей очередной победы
- 1.98Марожан — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 2.15Чжэн — Нимайер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.74Осака — Мухова: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Ставка: Ф2 (-3) за 1.69
Альтернативный прогноз: Игра продлится малое количество времени
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.65