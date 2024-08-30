2-й таймЛас-Пальмас — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани Карвахаль«Лас-Пальмас» — «Реал». Онлайн Алексей Игонин«Кроме футбола у меня больше ничего не было». Алексей Игонин — о «Зените», советах Бышовца и реформах детского футбола Джанлуиджи БуффонЖеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?
  • 23:36
    • «Челси» уступил «Серветту», но вышел в групповой этап Лиги конференций, «Пюник» вылетел
  • 22:59
    • «Аякс» и «Бешикташ» сыграют на групповом этапе ЛЕ
  • 21:40
    • Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Лас-Пальмасом»
  • 21:28
    • В «Зените» заявили, что Соболев пройдет медосмотр для подписания контракта
  • 20:27
    • Сафиуллин проиграл Арнальди и покинул US Open
  • 20:23
    • Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Гауфф не пощадит украинку?

    Свитолина — Гауфф: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 19:00

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элина Свитолина Прогнозы на Кори Гауфф  Прогнозы на US Open
    Прогноз и ставки на Свитолина — Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коко Гауфф
    Украинка Элина Свитолина и американка Коко Гауфф встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч Свитолина — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Элина Свитолина

    Уровень квалификации Свитолиной всем прекрасно известен, но даже она иногда может играть плохо.

    На последних соревнованиях у украинки не все клеилось, как нужно, но Элина обладает уникальным качеством — она может собираться на важные турниры.

    На всех покрытиях Свитолина играет примерно одинаково, что она отлично подтвердила по первым двум матчам на «UsOpen». Были обыграны аргентинка Карле и соотечественница Калинина.

    Матч против Гауфф может закончить турнирный путь украинки в Нью-Йорке, но она постарается сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

    Коко Гауфф

    Отстаивать завоеванный титул всегда сложнее, чем побеждать в первый раз, поэтому перед Гауфф в этом году стоит очень сложная задача.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На вероятность такого исхода можно было бы надеяться, если бы Коко играла примерно так, как год назад, но даже этого нет.

    При всем этом начало домашнего турнира получилось весьма даже удачным и простым. Гауфф и Мария не смогли оказать никакого сопротивления американской теннисистке.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В матче против Свитолиной могут возникнуть проблемы, но только если Кори придумает их самостоятельно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Свитолиной — 2.90, победа Гауфф — 1.42.

    Прогноз: Гауфф не испытает проблем с добычей очередной победы

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.69

    Альтернативный прогноз: Игра продлится малое количество времени

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.65

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Рыбакина — Понше
  • Теннис
  • 29/08/2024 в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марожан — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Осака — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чжэн — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Азаренко — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Александрова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Венеция — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Валвейк — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  6.30
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свитолина — Гауфф: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф не пощадит украинку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры