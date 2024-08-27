Серб Новак Джокович сыграет против молдавского теннисиста Раду Албота в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Албот — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Албот

Раду пробился в основную сетку американского мэйджора через квалификацию.

В отборе молдавский теннисист выиграл у испанца Хавьера Барранко-Косано, француза Люки Ван Аша и японца Синтаро Мотидзуки.

В этом году свои лучшие результаты на харде Албот демонстрировал на «челленджерах».

Тогда как на уровне основной сетки ATP 34-летний теннисист в 2024-м выиграл лишь два матча на твердом покрытии.

Прогнозы и ставки на US Open

В общем, сам факт попадания в основу на турнире «Большого шлема» уже можно считать успехом для 138-й ракетки мира.

Джокович

Новак тем временем на фоне недавних неудач конкурентов стал, по мнению букмекеров, главным фаворитом US Open.

Пока с этим сложно согласиться по нескольким причинам. Во-первых, после победы на олимпийском турнире Джокович не провел ни одного матча. Отсутствие соревновательной практики может запросто сказаться в играх против серьезных соперников.

И второй момент: в первой половине сезона сербский теннисист не лучшим образом играл на харде. Особенно запомнилась его капитуляция в матче с Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Но в первых матчах в Нью-Йорке у Джоковича, конечно же, не будет проблем. Самое интересное начнется только после третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае максимальная уверенность в том, что фаворит выиграет с разгромным счетом.

Прогноз: тяжело избавиться от мысли, что Новак начнет турнир с уверенной победы. Возможно, небольшое напряжение будет разве что в первом сете. Но в целом интрига здесь отсутствует, даже минимальная.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-10,0) за 1.93.