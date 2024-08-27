Раду Албот
Новак Джокович
Албот
Раду пробился в основную сетку американского мэйджора через квалификацию.
В отборе молдавский теннисист выиграл у испанца Хавьера Барранко-Косано, француза Люки Ван Аша и японца Синтаро Мотидзуки.
В этом году свои лучшие результаты на харде Албот демонстрировал на «челленджерах».
Тогда как на уровне основной сетки ATP 34-летний теннисист в 2024-м выиграл лишь два матча на твердом покрытии.
В общем, сам факт попадания в основу на турнире «Большого шлема» уже можно считать успехом для 138-й ракетки мира.
Джокович
Новак тем временем на фоне недавних неудач конкурентов стал, по мнению букмекеров, главным фаворитом US Open.
Пока с этим сложно согласиться по нескольким причинам. Во-первых, после победы на олимпийском турнире Джокович не провел ни одного матча. Отсутствие соревновательной практики может запросто сказаться в играх против серьезных соперников.
И второй момент: в первой половине сезона сербский теннисист не лучшим образом играл на харде. Особенно запомнилась его капитуляция в матче с Янником Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
Но в первых матчах в Нью-Йорке у Джоковича, конечно же, не будет проблем. Самое интересное начнется только после третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае максимальная уверенность в том, что фаворит выиграет с разгромным счетом.
Прогноз: тяжело избавиться от мысли, что Новак начнет турнир с уверенной победы. Возможно, небольшое напряжение будет разве что в первом сете. Но в целом интрига здесь отсутствует, даже минимальная.
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-10,0) за 1.93.