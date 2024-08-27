Меньшик
В прошлом году Якуб сенсационно дошел на американском мэйджоре до третьего круга.
Возможно, тогда ему чуть-чуть повезло с сеткой, но, с другой стороны, для 17-летнего парня это был просто грандиозный успех.
В текущем сезоне лучшим результатом Меньшика пока остается выход в финал февральского турнира в Дохе.
В главном городе Катара Якуб выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины, Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса. В решающем матче он уступил Карену Хачанову со счетом 6:7, 4:6.
Но также стоит отметить, что Меньшик не лучшим образом провел недавние «Мастерсы» в Северной Америке, не сумев пройти квалификацию ни в Монреале, ни в Цинциннати.
Оже-Альяссим
Феликс в начале августа провалил домашний «тысячник» в Монреале, проиграв уже в первом круге итальянцу Флавио Коболли.
Зато в Цинциннати канадский теннисист дошел до третьего круга — разгромил Александра Ковачевича и Каспера Рууда, после чего уступил Джеку Дрейперу.
В начале августа Оже-Альяссим дошел до полуфинала на олимпийском турнире в Париже. В матче за бронзовую медаль Феликс проиграл Лоренцо Музетти.
Лучшим результатом Оже-Альяссима на US Open пока остается выход в полуфинал в 2021 году. При этом в 2023-м он проиграл в первом круге Маккензи Макдональду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 3.46, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: здесь может произойти все что угодно. Канадца сложно назвать фаворитом, учитывая его непредсказуемость с некоторых пор. Но есть подозрение, что парням может понадобиться даже пятый сет. Разборки будут серьезными.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.92.