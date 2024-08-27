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    Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Меньшика?

    Меньшик — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Меньшик — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против чеха Якуба Меньшика в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Меньшик

    В прошлом году Якуб сенсационно дошел на американском мэйджоре до третьего круга.

    Возможно, тогда ему чуть-чуть повезло с сеткой, но, с другой стороны, для 17-летнего парня это был просто грандиозный успех.

    В текущем сезоне лучшим результатом Меньшика пока остается выход в финал февральского турнира в Дохе.

    В главном городе Катара Якуб выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины, Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса. В решающем матче он уступил Карену Хачанову со счетом 6:7, 4:6.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Но также стоит отметить, что Меньшик не лучшим образом провел недавние «Мастерсы» в Северной Америке, не сумев пройти квалификацию ни в Монреале, ни в Цинциннати.

    Оже-Альяссим

    Феликс в начале августа провалил домашний «тысячник» в Монреале, проиграв уже в первом круге итальянцу Флавио Коболли.

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    • Зато в Цинциннати канадский теннисист дошел до третьего круга — разгромил Александра Ковачевича и Каспера Рууда, после чего уступил Джеку Дрейперу.

    В начале августа Оже-Альяссим дошел до полуфинала на олимпийском турнире в Париже. В матче за бронзовую медаль Феликс проиграл Лоренцо Музетти.

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    Лучшим результатом Оже-Альяссима на US Open пока остается выход в полуфинал в 2021 году. При этом в 2023-м он проиграл в первом круге Маккензи Макдональду.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 3.46, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: здесь может произойти все что угодно. Канадца сложно назвать фаворитом, учитывая его непредсказуемость с некоторых пор. Но есть подозрение, что парням может понадобиться даже пятый сет. Разборки будут серьезными.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 1.92.

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    Меньшик — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Меньшика?
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