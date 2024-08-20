Португалец Нуну Боржеш сыграет против бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну на этот раз попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

По итогам недавних «Мастерсов» португалец поднялся в рейтинге на 35-е место — пока что это его наивысшая позиция в карьере.

На «тысячнике» в Монреале Боржеш прошел два раунда — выиграл у Миомира Кецмановича и Юго Эмбера, после чего уступил Кею Нисикори.

В Цинциннати 27-летний Боржеш сначала преодолел непростую квалификацию, а потом выиграл в основной сетке у Адриана Маннарино. Дальше было поражение от Хольгера Руне со счетом 3:6, 6:7.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Нуну выиграл на харде 17 матчей из 27-ми.

Сейбот-Уайлд

Тьяго на старте турнира одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 3:6, 6:3, 6:4.

После не очень удачного начала во втором и третьем сетах бразилец не отдал ни гейма на своей подаче.

С учетом весенних успехов Сейбота-Уайлда на харде этот результат не стал сюрпризом.

В топ-100 24-летний Сейбот-Уайлд закрепился благодаря тому, что в марте сначала дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а потом и в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.49, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: в их до сих пор единственном матче Тьяго весной выиграл у Нуну в первом круге «тысячника» в Майами — 6:4, 7:5.

Несмотря на то, что это довольно серьезный аргумент в пользу бразильца, мы все-таки считаем, что на этот раз он проиграет теннисисту из Португалии.

Рекомендуемая ставка: победа Боржеша в двух сетах за 2.24.