ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерПятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева Дезире Дуэ«ПСЖ» нашел нового Зидана. Скоро Дезире Дуэ заставит столицу забыть про Мбаппе Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
  • 00:29
    • «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью в Ла Лиге
  • 00:00
    • «Лестер» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в АПЛ
  • 23:44
    • «Ювентус» разгромил «Комо» в 1-м туре Серии А
  • 00:10
    • Франкфуртский «Айнтрахт» вышел в 1/16 финала Кубка Германии
    Все новости спорта

    Боржеш возьмет реванш у Сейбота-Уайлда?

    Боржеш — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Нуну Боргеш
    Прогноз и ставки на Боржеш — Сейбот-Уайлд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нуну Боржеш
    Португалец Нуну Боржеш сыграет против бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    Нуну на этот раз попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    По итогам недавних «Мастерсов» португалец поднялся в рейтинге на 35-е место — пока что это его наивысшая позиция в карьере.

    На «тысячнике» в Монреале Боржеш прошел два раунда — выиграл у Миомира Кецмановича и Юго Эмбера, после чего уступил Кею Нисикори.

    В Цинциннати 27-летний Боржеш сначала преодолел непростую квалификацию, а потом выиграл в основной сетке у Адриана Маннарино. Дальше было поражение от Хольгера Руне со счетом 3:6, 6:7.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Нуну выиграл на харде 17 матчей из 27-ми.

    Сейбот-Уайлд

    Тьяго на старте турнира одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 3:6, 6:3, 6:4.

  • Пятый титул Синнера в 2024-м, психи Алькараса, долгожданная победа Соболенко, прогресс Мирры и регресс Медведева
  • В Цинциннати завершились последние крупные турниры перед US Open
  • Сегодня

    • После не очень удачного начала во втором и третьем сетах бразилец не отдал ни гейма на своей подаче.

    С учетом весенних успехов Сейбота-Уайлда на харде этот результат не стал сюрпризом.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В топ-100 24-летний Сейбот-Уайлд закрепился благодаря тому, что в марте сначала дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а потом и в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.49, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: в их до сих пор единственном матче Тьяго весной выиграл у Нуну в первом круге «тысячника» в Майами — 6:4, 7:5.

    Несмотря на то, что это довольно серьезный аргумент в пользу бразильца, мы все-таки считаем, что на этот раз он проиграет теннисисту из Португалии.

    Рекомендуемая ставка: победа Боржеша в двух сетах за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Бавария — Грассхоппер
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уралец — Амкар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ноа — Ружомберок
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Велес — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Карацев — Куако
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Баэс — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Микельсен
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Боржеш — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры