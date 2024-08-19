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    Соболенко выиграет титул «Мастерса» в Цинциннати?

    Соболенко — Пегула. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч, Цинциннати, 19 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Пегула
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула встретятся в финале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдёт 19 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 19 Августа 2024 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 22:00 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
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    Соболенко

    Арина Соболенко повторила рекорд Петры Квитовой на турнирах WTA 1000. То есть теннисистка из Беларуси одержала четвёртую победу на «тысячниках» над первыми ракетками мира. Столько же побед на счету чешской спортсменки Квитовой.

    В полуфинале «Мастерса» белорусская теннисистка нанесла поражение полячке Иге Свентек (6:3, 6:3).

    В четвертьфинале WTA 1000 Арина Соболенко выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (6:3, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    Ранее Соболенко взяла вверх над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (7:5, 6:2) и итальянской Элизабетт Коччиаретто (6:3,6:4).

    Арина Соболенко занимает 3 место в рейтинге WTA.

    Пегула

    Джессика Пегула девятый восьмой матч подряд, на этот раз была обыграна испанская спортсменка Паула Бадоса из Испании (6:2, 3:6, 6:3). На корте соперницы провели 1 час и 56 минут игрового времени.

  • Пегула пробилась в финал турнира в Цинциннати, обыграв Бадосу
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    • Пегула пять раз подала навылет, допустила 3 ошибки на подаче и выиграла 5 тай-брейков.
    Джессика Пегула вышла в пятый финал на «тысячниках». За титул «Мастерса» американка сразится с белоруской Ариной Соболенко.

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    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Джессика Пегула занимает 6 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.37, победу Пегулу букмекеры предлагают за 3.22.

    Прогноз: Арина Соболенко вполне способна выиграть титул в Цинциннати перед стартом на US Open.

    Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-4) с коэффициентом 1.90.

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    Соболенко — Пегула. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч, Цинциннати, 19 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч Соболенко — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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