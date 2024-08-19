Беларуска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула встретятся в финале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдёт 19 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина Соболенко повторила рекорд Петры Квитовой на турнирах WTA 1000. То есть теннисистка из Беларуси одержала четвёртую победу на «тысячниках» над первыми ракетками мира. Столько же побед на счету чешской спортсменки Квитовой.

В полуфинале «Мастерса» белорусская теннисистка нанесла поражение полячке Иге Свентек (6:3, 6:3).

В четвертьфинале WTA 1000 Арина Соболенко выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (6:3, 6:2).

Прогнозы на теннис

Ранее Соболенко взяла вверх над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (7:5, 6:2) и итальянской Элизабетт Коччиаретто (6:3,6:4).

Арина Соболенко занимает 3 место в рейтинге WTA.

Пегула

Джессика Пегула девятый восьмой матч подряд, на этот раз была обыграна испанская спортсменка Паула Бадоса из Испании (6:2, 3:6, 6:3). На корте соперницы провели 1 час и 56 минут игрового времени.

Пегула пять раз подала навылет, допустила 3 ошибки на подаче и выиграла 5 тай-брейков.

Джессика Пегула вышла в пятый финал на «тысячниках». За титул «Мастерса» американка сразится с белоруской Ариной Соболенко.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Джессика Пегула занимает 6 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.37, победу Пегулу букмекеры предлагают за 3.22.

Прогноз: Арина Соболенко вполне способна выиграть титул в Цинциннати перед стартом на US Open.

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-4) с коэффициентом 1.90.