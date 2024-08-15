ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? «Краснодар»«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн Сергей Волков«Факел» — «Акрон». Онлайн
  • 00:03
    • Мирра Андреева разгромила Наварро на старте турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Реал» переиграл «Аталанту» и выиграл Суперкубок УЕФА, Мбаппе забил гол
    Все новости спорта

    Хуркачу понадобится третий сет в матче с Нисиокой?

    Хуркач — Нисиока. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Хуберт Хуркач Прогнозы на Ёсихито Нисиока
    Прогноз и ставки на Хуркач — Нисиока
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Нисиока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2024 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 18:00 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •

    Хуркач

    Хуберт на прошлой неделе провел первый турнир после травмы колена, из-за которой ему пришлось сняться с Уимблдона и пропустить олимпийский турннир.

    С учетом обстоятельств его выступление на «Мастерсе» в Монреале можно признать очень даже успешным — польский теннисист дошел до четвертьфинала.

    Хуркач начал с волевой победы над австралийцем Танаси Коккинакисом, после чего выиграл у француза Артура Риндеркнеша.

    Прогнозы на теннис

    В 1/4-й Хуби проиграл будущему чемпиону «тысячника» в Квебеке Алексею Попырину. В этом матче он взял первый сет и вел с брейком во втором, но в итоге позволил австралийцу совершить камбэк.

    В прошлом году Хуркач дошел в Цинциннати до полуфинала.

    Нисиока

    Есихито тем временем с учетом квалификации выиграл в Цинциннати уже три матча. При этом он до сих пор не отдал ни сета.

    В отборе японский теннисист уверенно переиграл соотечественника Таро Даниэля и француза Артура Казо.

    В основной сетке Нисиока начал с победы над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 7:5.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Главным достижением Нисиоки в этом году пока что остается победа на июльском турнире в Атланте. При этом в Вашингтоне он уступил в первом круге, а в Монреале не прошел квалификацию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.38, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 3.05.

    Прогноз: матчи с участием польского теннисиста редко получаются спокойными, и предстоящий не станет исключением. Возможно, Хуркач и выиграет, но вряд ли ему будет комфортно в матче против цепкого японца.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Соболенко — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Путинцева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аванесян — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Потапова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сабах — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пюник — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Линкольн — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легия — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Флора — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марожан — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хуркач — Нисиока: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Хуркачу понадобится третий сет в матче с Нисиокой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры