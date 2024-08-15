Хуберт Хуркач
Йосихито Нисиока
Хуркач
Хуберт на прошлой неделе провел первый турнир после травмы колена, из-за которой ему пришлось сняться с Уимблдона и пропустить олимпийский турннир.
С учетом обстоятельств его выступление на «Мастерсе» в Монреале можно признать очень даже успешным — польский теннисист дошел до четвертьфинала.
Хуркач начал с волевой победы над австралийцем Танаси Коккинакисом, после чего выиграл у француза Артура Риндеркнеша.
В 1/4-й Хуби проиграл будущему чемпиону «тысячника» в Квебеке Алексею Попырину. В этом матче он взял первый сет и вел с брейком во втором, но в итоге позволил австралийцу совершить камбэк.
В прошлом году Хуркач дошел в Цинциннати до полуфинала.
Нисиока
Есихито тем временем с учетом квалификации выиграл в Цинциннати уже три матча. При этом он до сих пор не отдал ни сета.
В отборе японский теннисист уверенно переиграл соотечественника Таро Даниэля и француза Артура Казо.
В основной сетке Нисиока начал с победы над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 7:5.
Главным достижением Нисиоки в этом году пока что остается победа на июльском турнире в Атланте. При этом в Вашингтоне он уступил в первом круге, а в Монреале не прошел квалификацию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.38, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 3.05.
Прогноз: матчи с участием польского теннисиста редко получаются спокойными, и предстоящий не станет исключением. Возможно, Хуркач и выиграет, но вряд ли ему будет комфортно в матче против цепкого японца.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.