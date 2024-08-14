Американец Себастьян Корда сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Корда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каррено-Буста

Пабло заявился на «тысячнике» в Цинциннати по защищенному рейтингу. Других вариантов попасть в основную сетку на подобных турниров у него пока нет.

Несколько месяцев назад испанский теннисист вернулся в тур после серьезной травмы локтя. На этой неделе он занимает в рейтинге всего лишь 513-е место.

На прошлой неделе Каррено-Буста прошел один раунд на «Мастерсе» в Монреале — выиграл у венгра Фабиана Марожана. Дальше было поражение от датчанина Хольгера Руне со счетом 1:6, 3:6.

Прогнозы на теннис

В этом году Каррено-Буста провел семь матчей, в которых одержал два победы и потерпел пять поражений.

Корда

Себастьян тем временем по итогам первой половины августа дебютировал в топ-15.

В начале месяца американский теннисист выиграл турнир ATP 500 в Вашингтоне. Пока что для него это крупнейший титул в карьере.

На прошлой неделе Корда дошел до полуфинала в Монреале. В 1/4 финала он выиграл у Саши Зверева, после чего уступил австралийцу Алексею Попырину.

Кроме того, в крупнейшем городе Квебека Корда выиграл во втором круге у Тейлора Фрица.

Также стоит отметить, что в начале лета Себастьян дошел до финала в Хертогенбосе и до полуфинала Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 4.95, победу Корды букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: Пабло ведет 2-0 в личных встречах с американцем. Испанец дважды выиграл у Себастьяна в 2022-м — на Australian Open и на траве в Галле. В тот момент Каррено-Буста входил в топ-10. Очевидно, что сейчас у него почти нет шансов обыграть Корду.

Рекомендуемая ставка: победа Корды с форой по геймам (-4,5) за 1.92.