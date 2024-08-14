Пабло Карреньо-Буста
Себастьян Корда
Каррено-Буста
Пабло заявился на «тысячнике» в Цинциннати по защищенному рейтингу. Других вариантов попасть в основную сетку на подобных турниров у него пока нет.
Несколько месяцев назад испанский теннисист вернулся в тур после серьезной травмы локтя. На этой неделе он занимает в рейтинге всего лишь 513-е место.
На прошлой неделе Каррено-Буста прошел один раунд на «Мастерсе» в Монреале — выиграл у венгра Фабиана Марожана. Дальше было поражение от датчанина Хольгера Руне со счетом 1:6, 3:6.
В этом году Каррено-Буста провел семь матчей, в которых одержал два победы и потерпел пять поражений.
Корда
Себастьян тем временем по итогам первой половины августа дебютировал в топ-15.
В начале месяца американский теннисист выиграл турнир ATP 500 в Вашингтоне. Пока что для него это крупнейший титул в карьере.
На прошлой неделе Корда дошел до полуфинала в Монреале. В 1/4 финала он выиграл у Саши Зверева, после чего уступил австралийцу Алексею Попырину.
Кроме того, в крупнейшем городе Квебека Корда выиграл во втором круге у Тейлора Фрица.
Также стоит отметить, что в начале лета Себастьян дошел до финала в Хертогенбосе и до полуфинала Лондоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 4.95, победу Корды букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: Пабло ведет 2-0 в личных встречах с американцем. Испанец дважды выиграл у Себастьяна в 2022-м — на Australian Open и на траве в Галле. В тот момент Каррено-Буста входил в топ-10. Очевидно, что сейчас у него почти нет шансов обыграть Корду.
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Рекомендуемая ставка: победа Корды с форой по геймам (-4,5) за 1.92.