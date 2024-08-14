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    Корда снова обыграет Каррено-Бусту?

    Каррено-Буста — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Каррено-Буста — Корда
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Корда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2024 года

    Пабло Карреньо-Буста

  • Испания
    •  Пабло Карреньо-Буста 17:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
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    Каррено-Буста

    Пабло заявился на «тысячнике» в Цинциннати по защищенному рейтингу. Других вариантов попасть в основную сетку на подобных турниров у него пока нет.

    Несколько месяцев назад испанский теннисист вернулся в тур после серьезной травмы локтя. На этой неделе он занимает в рейтинге всего лишь 513-е место.

    На прошлой неделе Каррено-Буста прошел один раунд на «Мастерсе» в Монреале — выиграл у венгра Фабиана Марожана. Дальше было поражение от датчанина Хольгера Руне со счетом 1:6, 3:6.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Каррено-Буста провел семь матчей, в которых одержал два победы и потерпел пять поражений.

    Корда

    Себастьян тем временем по итогам первой половины августа дебютировал в топ-15.

    В начале месяца американский теннисист выиграл турнир ATP 500 в Вашингтоне. Пока что для него это крупнейший титул в карьере.

    На прошлой неделе Корда дошел до полуфинала в Монреале. В 1/4 финала он выиграл у Саши Зверева, после чего уступил австралийцу Алексею Попырину.

    Кроме того, в крупнейшем городе Квебека Корда выиграл во втором круге у Тейлора Фрица.

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    Также стоит отметить, что в начале лета Себастьян дошел до финала в Хертогенбосе и до полуфинала Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 4.95, победу Корды букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: Пабло ведет 2-0 в личных встречах с американцем. Испанец дважды выиграл у Себастьяна в 2022-м — на Australian Open и на траве в Галле. В тот момент Каррено-Буста входил в топ-10. Очевидно, что сейчас у него почти нет шансов обыграть Корду.

    Рекомендуемая ставка: победа Корды с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Каррено-Буста — Корда: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Корда снова обыграет Каррено-Бусту?
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