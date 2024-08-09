Американцы Тейлор Фриц и Себастьян Корда встретятся во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Корда

Себастьян на прошлой неделе стал победителем турнира ATP 500 в Вашингтоне, благодаря чему вернулся в топ-20.

Помимо того, что американец взял крупнейший титул в карьере, он обновил свой лучший рейтинг — теперь он занимает 18-е место.

В решающем матче Корда одержал волевую победу над итальянцем Флавио Коболли (4:6, 6:2, 6:0). В предыдущих раундах он выиграл у Кристиана Гарина, Танаси Коккинакиса, Джордана Томпсона и Фрэнсиса Тиафо.

Прогнозы на теннис

В Монреале первым соперником Корды стал канадец Вашек Поспишил, который снялся с матча уже после трех геймов.

Фриц

Тейлор тем временем начал турнир с разгромной победы над Мариано Навоне — 6:4, 6:1.

Как и ожидалось, американец легко переиграл аргентинского теннисиста, несмотря на то, что он отправился в столицу Квебека сразу после насыщенной недели на олимпийском турнире в Париже.

Фриц, как обычно, здорово играл на подаче, позволив сопернику взять на приеме лишь 13 очков. При этом у Навоне не было ни одного брейк-пойнта.

Но эту победу, конечно же, нельзя переоценивать, изначально было ясно, что Фриц спокойно выиграет на харде у заядлого грунтовика.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.24, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: в мае Тейлор выиграл у Себастьяна на грунте в Риме — 6:3, 6:4. Кажется, сейчас Корда если и проиграет, то явно не так легко, как несколько месяцев назад. Вполне вероятно, что американцам понадобится и третий сет, и как минимум один тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.