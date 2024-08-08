ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Захар Петров и Алексей Коровашков8 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Артур Алексанян выигрывал Олимпиаду еще в 2016 году7 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Марчин ТыбураТыбура сразится со Спиваком, Чендлер против Сантос. Анонс карда UFC Vegas 96
  • 11:26
    • «Бавария» решила продать Дейвиса
  • 10:49
    • «Наполи» заплатит 30 млн евро за вингера «Бенфики»
  • 10:34
    • Актюркоглу хочет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год
  • 10:12
    • Надаль пропустит US Open
  • 10:08
    • Агент Сутормина намекнул на возможный уход игрока из «Зенита»
    Все новости спорта

    Синнер разочарует в матче с Чоричем?

    Синнер — Чорич. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 8 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Борна Чорич Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Чорич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против хорвата Борны Чорича во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Чорич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник проведет первый матч после Уимблдона, на котором он проиграл в четвертьфинале россиянину Даниилу Медведеву.

    Итальянец планировал сыграть на олимпийском турнире, но в итоге не поехал в Париж из-за тонзиллита.

    После невероятно эпичного финала, в котором Новак Джокович одержал победу над Карлосом Алькарасом, Синнер не скрывал своего сожаления по поводу того, что ему не удалось выступить на Играх: «Я мало смотрел Олимпиаду. Сердце разбито из-за того, что не удалось поехать в Париж».

    Прогнозы на теннис

    В контексте предстоящей встречи с Чоричем важно обратить внимание на один очень показательный момент: в первой половине сезона Синнер выиграл на харде 19 матчей из 20-ти. На этом отрезке он взял титулы на Australian Open, в Роттердаме и на «Мастерсе» в Майами.

    Чорич

    Борна тем временем провалил предыдущие месяцы, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.

    Именно по этой причине хорвату пришлось начинать в столице Квебека с квалификации.

    В решающем раунде отбора Чорич одержал победу над талантливым чехом Якубом Меньшиком (7:6, 3:6, 6:4).

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В основной сетке бывшая 12-я ракетка мира начал с победы над испанцем Педро Мартинесом (6:4, 6:4).

    Ранее в текущем сезоне Чорич прошел дальше второго круга только на одном турнире — в начале февраля в Монпелье.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Чорича букмекеры предлагают за 6.80.

    Прогноз: по правде говоря, сложно даже представить, что у Янника будут проблемы в предстоящем.

    Скорее всего, итальянец начнет с разгромной победы. На харде соперники с трудом справляются с его подачей и ударами с задней линии.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Учижима — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Цуренко — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Азаренко — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нисикори — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пушкаш Академи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Ордабасы — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Египет (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Ауда — Дрита
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Иберия 1999 — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Иберия — Истанбул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Томпсон — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Чорич: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Синнер разочарует в матче с Чоричем?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры