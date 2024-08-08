Синнер
Янник проведет первый матч после Уимблдона, на котором он проиграл в четвертьфинале россиянину Даниилу Медведеву.
Итальянец планировал сыграть на олимпийском турнире, но в итоге не поехал в Париж из-за тонзиллита.
После невероятно эпичного финала, в котором Новак Джокович одержал победу над Карлосом Алькарасом, Синнер не скрывал своего сожаления по поводу того, что ему не удалось выступить на Играх: «Я мало смотрел Олимпиаду. Сердце разбито из-за того, что не удалось поехать в Париж».
В контексте предстоящей встречи с Чоричем важно обратить внимание на один очень показательный момент: в первой половине сезона Синнер выиграл на харде 19 матчей из 20-ти. На этом отрезке он взял титулы на Australian Open, в Роттердаме и на «Мастерсе» в Майами.
Чорич
Борна тем временем провалил предыдущие месяцы, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.
Именно по этой причине хорвату пришлось начинать в столице Квебека с квалификации.
В решающем раунде отбора Чорич одержал победу над талантливым чехом Якубом Меньшиком (7:6, 3:6, 6:4).
В основной сетке бывшая 12-я ракетка мира начал с победы над испанцем Педро Мартинесом (6:4, 6:4).
Ранее в текущем сезоне Чорич прошел дальше второго круга только на одном турнире — в начале февраля в Монпелье.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Чорича букмекеры предлагают за 6.80.
Прогноз: по правде говоря, сложно даже представить, что у Янника будут проблемы в предстоящем.
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Скорее всего, итальянец начнет с разгромной победы. На харде соперники с трудом справляются с его подачей и ударами с задней линии.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 2.00.