Итальянец Янник Синнер сыграет против хорвата Борны Чорича во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Чорич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник проведет первый матч после Уимблдона, на котором он проиграл в четвертьфинале россиянину Даниилу Медведеву.

Итальянец планировал сыграть на олимпийском турнире, но в итоге не поехал в Париж из-за тонзиллита.

После невероятно эпичного финала, в котором Новак Джокович одержал победу над Карлосом Алькарасом, Синнер не скрывал своего сожаления по поводу того, что ему не удалось выступить на Играх: «Я мало смотрел Олимпиаду. Сердце разбито из-за того, что не удалось поехать в Париж».

Прогнозы на теннис

В контексте предстоящей встречи с Чоричем важно обратить внимание на один очень показательный момент: в первой половине сезона Синнер выиграл на харде 19 матчей из 20-ти. На этом отрезке он взял титулы на Australian Open, в Роттердаме и на «Мастерсе» в Майами.

Чорич

Борна тем временем провалил предыдущие месяцы, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.

Именно по этой причине хорвату пришлось начинать в столице Квебека с квалификации.

В решающем раунде отбора Чорич одержал победу над талантливым чехом Якубом Меньшиком (7:6, 3:6, 6:4).

В основной сетке бывшая 12-я ракетка мира начал с победы над испанцем Педро Мартинесом (6:4, 6:4).

Ранее в текущем сезоне Чорич прошел дальше второго круга только на одном турнире — в начале февраля в Монпелье.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.10, победу Чорича букмекеры предлагают за 6.80.

Прогноз: по правде говоря, сложно даже представить, что у Янника будут проблемы в предстоящем.

Скорее всего, итальянец начнет с разгромной победы. На харде соперники с трудом справляются с его подачей и ударами с задней линии.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 2.00.