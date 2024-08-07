Французы Юго Эмбер и Артур Фис встретятся в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Эмбер — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмбер

Юго на прошлой неделе выиграл один матч на домашнем олимпийском турнире.

Понятно, что от него здесь ждали большего. Но в итоге француз проиграл во втором круге аргентинцу Франсиско Серундоло.

Но сейчас есть смысл вспомнить, прежде всего, его предыдущие результаты на харде в текущем сезоне.

В начале марта Эмбер стал победителем турнира в Дубае. Здесь он выиграл у Гаэля Монфиса, Энди Маррея, Хуберта Хуркача, Даниила Медведева и Александра Бублика.

Прогнозы на теннис

Месяцем ранее Эмбер взял титул на домашнем турнире в Марселе — в решающем матче одержал уверенную победу над Григором Димитровым.

В этом году Эмбер выиграл 11 из 15-ти матчей на твердом покрытии.

Фис

Артур тоже не впечатлил на олимпийском турнире. Уже в первом раунде он уступил Маттео Арнальди.

Но это отдельная история: француз потерпел пятое подряд поражение от итальянца. Сложно сказать, в чем дело, но Арнальди стал для него максимально неудобным соперником.

Примечательно, что незадолго до этого Фис стал победителем грунтового турнира в Гамбурге, благодаря чему дебютировал в топ-20.

При этом в финале 20-летний Фис переиграл Сашу Зверева на решающем тай-брейке.

На харде лучшим результатом Артура в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира в новозеландском Окленде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.61, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: Юго ведет 3-0 в личных встречах с Аруром. Интересно, что Эмбер уже успел обыграть Фиса на всех покрытиях.

Несмотря на это, мы все равно считаем, что Фис в предстоящем матче способен удивить соотечественника.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.