Эмбер
Юго на прошлой неделе выиграл один матч на домашнем олимпийском турнире.
Понятно, что от него здесь ждали большего. Но в итоге француз проиграл во втором круге аргентинцу Франсиско Серундоло.
Но сейчас есть смысл вспомнить, прежде всего, его предыдущие результаты на харде в текущем сезоне.
В начале марта Эмбер стал победителем турнира в Дубае. Здесь он выиграл у Гаэля Монфиса, Энди Маррея, Хуберта Хуркача, Даниила Медведева и Александра Бублика.
Месяцем ранее Эмбер взял титул на домашнем турнире в Марселе — в решающем матче одержал уверенную победу над Григором Димитровым.
В этом году Эмбер выиграл 11 из 15-ти матчей на твердом покрытии.
Фис
Артур тоже не впечатлил на олимпийском турнире. Уже в первом раунде он уступил Маттео Арнальди.
Но это отдельная история: француз потерпел пятое подряд поражение от итальянца. Сложно сказать, в чем дело, но Арнальди стал для него максимально неудобным соперником.
Примечательно, что незадолго до этого Фис стал победителем грунтового турнира в Гамбурге, благодаря чему дебютировал в топ-20.
При этом в финале 20-летний Фис переиграл Сашу Зверева на решающем тай-брейке.
На харде лучшим результатом Артура в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира в новозеландском Окленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.61, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: Юго ведет 3-0 в личных встречах с Аруром. Интересно, что Эмбер уже успел обыграть Фиса на всех покрытиях.
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Несмотря на это, мы все равно считаем, что Фис в предстоящем матче способен удивить соотечественника.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.